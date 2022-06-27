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2020年城市人均居住面积36.52平方米

2022年06月27日08:38 | 来源：北京日报
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原标题：2020年城市人均居住面积36.52平方米

　　近日，国家统计局发布了《中国人口普查年鉴-2020》，进一步披露了第七次全国人口普查的详细数据，全国居民婚姻、居住等情况被数据勾画出来。

　　《普查年鉴》显示，2020年，男性平均初婚年龄为29.38岁，女性为27.95岁。而对比此前数据，2010年居民平均初婚年龄为24.89岁，男性平均初婚年龄为25.75岁，女性平均初婚年龄为24岁。也就是说，10年间，平均初婚年龄推后了近4岁。

　　《普查年鉴》还展示了全国家庭户情况和居住情况。2020年，全国共有家庭户4.65亿户，在31个省份中，广东的家庭户数量最多，达至3895.3万户，占全国总家庭户的8.4%。其次是山东，家庭户数量为3391.6万户。

　　按住房间数划分，全国拥有三间住房的家庭户最多，为1.46亿户；拥有九间住房的家庭户数量最少，为302.5万户；十间及以上住房的家庭户数量排在倒数第二位，为635.8万户。从居住面积来看，我国家庭户人均居住面积达到41.76平方米，平均每户居住面积达到111.18平方米。我国城市家庭人均居住面积为36.52平方米，平均每户居住面积达到92.17平方米。分区域看，北京城市家庭人均居住面积为33.41平方米，平均每户居住面积达到77.64平方米。

　　具体来看，2020年我国共有12个省份的城市家庭平均每户住房面积超过了100平方米。共有6个省份的户均居住面积低于80平方米，分别是广东、上海、黑龙江、北京、辽宁、吉林，这也一定程度显示了大城市住房紧张、人房矛盾突出的问题。（记者 赵语涵）

(责编：赵竹青、陈键)

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