原标题：经济观察：手机与互联网账号“一键解绑”值得期待

据媒体报道，中国信息通信研究院近期上线“一键解绑”功能，用户可通过手机号查询注册绑定的互联网应用账号，选择是否解除持有手机号与相关互联网应用账号之间的绑定或关联关系。

该项服务正处于试运行测试期间，仍需进一步迭代完善。目前提供的服务是解除本人曾经用过、现在不用了的手机号所注册绑定的互联网应用账号关联关系，可选择解绑的互联网应用账号仅是少数。但是这一服务仍在社交媒体上引来阵阵叫好声，甚至被一些人看作是“最值得期待的服务”。

用户对于一项还不完善的服务如此期待，一个重要的原因是这项服务直击互联网领域长期未解决的痛点——账号绑定容易注销难。

当下，随着互联网经济的蓬勃发展，满足用户不同需求的各类互联网应用不断增多。截至4月末，我国国内市场监测到的APP数量为231万款，4月当月净增1万款。在互联网实名制的背景下，用户使用很多互联网应用账号都要绑定手机号。

用户注册的互联网应用中，有的只是偶尔或者阶段性使用，随着数量的增多，若不及时注销，自己可能都忘了。因此，用户有查询手机号绑定账号数量和注销账号的需求。与此同时，因工作调动等原因更换手机号的用户，也需要解绑旧手机号绑定的账号。

然而，不少互联网服务提供者出于留住用户等原因，给用户注销账号设置诸多障碍，导致用户手机号难以解绑。中消协的一项测评显示，在是否可以顺利注销APP账号方面，被测评的50款APP中有20款存在不同程度问题，包括未注明注销条件、注销条件与注销流程设置不合理等。

账号不能注销，意味着用户在互联网上的“痕迹”无法被消除，这增加了用户隐私和个人信息泄露的风险。一些手机号被原用户放弃后重新进入选号系统，下一个用户会接到各种垃圾短信；曾有用户想用新办的手机号注册一个微博账户，却用一条验证码登录上了原用户的账户；还有的用户用新办理的手机号盗刷上任用户绑定的支付宝……

互联网服务提供者剥夺用户“说分手”的权利或者设置各种“分手”障碍，不公平也不合规。一方面，开放是互联网的精神内核之一。一些互联网应用注册容易注销难，用户来去不自由，显然违背了这种精神。另一方面，《电信和互联网用户个人信息保护规定》明确规定：电信业务经营者、互联网信息服务提供者在用户终止使用电信服务或者互联网信息服务后，应当停止对用户个人信息的收集和使用，并为用户提供注销号码或账号的服务。

可以说，互联网账号“一键解绑”手机号是用户刚需。期待相关服务不断完善，把实事做实、好事做好。杜鑫

(责编：赵竹青、陈键)