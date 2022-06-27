原标题：中国科协年会长沙开幕 “万类霜天竞自由”助创新创业创造

由中国科协和湖南省政府共同主办的第二十四届中国科协年会26日在湖南长沙开幕，全国政协副主席、中国科协主席万钢致开幕词，他援引新中国主要缔造者毛泽东的诗词《沁园春·长沙》中名句“万类霜天竞自由”，希望唱响助力创新、创业、创造的“大合奏”。

万钢表示，中国科协各级组织一要大力弘扬科学家精神，引领广大科技工作者厚植家国情怀、坚定创新自信、勇于创新争先，在践行科技报国、推动创新为民中讲好中国科技创新故事，努力提升全民科学素质，凝聚高水平科技自立自强的不竭动力。

二要营造协同创新的良好生态，持续发挥开放型、枢纽型、平台型组织优势，把优化国家创新体系整体布局、完善科技创新体制机制作为重要目标，从园区、城市向产业集群发力，带动学会组织方式创新，在“万类霜天竞自由”中唱响助力创新、创业、创造的“大合奏”。

三要推动高水平开放合作，加强国际间人才、知识、技术、数据和算力等资源的开放共享，秉持“无国界、无障碍、无歧视”的开放科学精神和理念，破除科学交流合作壁垒，以跨界创新推进科学资源利用效率最大化和最优化，以高水平开放合作激活全球科技创新动能，服务构建人类命运共同体。

今年中国科协年会主题为“创新引领 自立自强——打造中部崛起新引擎”。万钢说，期待本届年会助力湖南省发挥好“引擎”作用，为推动中部地区崛起注入新动能。

年会开幕式由中国科协党组书记、分管日常工作副主席、书记处第一书记、中国工程院院士张玉卓主持。湖南省委书记、省人大常委会主任张庆伟致欢迎词。湖南省委副书记、省长毛伟明，湖南省政协主席李微微等出席开幕式。中国两院院士等著名专家学者、一线科技工作者、知名企业家、港澳台和海外的专家学者、科技组织代表等，以及年会各分论坛、31个省区市科协分会场共5000余人通过线下线上结合方式参会。

开幕式后主旨报告环节由中国机械工业集团有限公司副总经理和总工程师、中国科协副主席、中国工程院院士陈学东主持，中国工程院院士周济，中国人民解放军军事科学院院长、中国科学院院士杨学军，中国科学院副院长、中国科协副主席、中国科学院院士高鸿钧，山河智能装备股份有限公司董事长、首席专家何清华，分别以《智能制造与制造业数字化转型、智能化升级》《因果关系数据湖》《强化国家战略科技力量支撑高水平科技自立自强》《制造业高地源自体系》为题作主旨报告。

据了解，本届年会除开、闭幕式外，围绕“科技创新构建新发展格局”“‘科创中国’助力中部崛起”“双碳目标引领绿色发展”“开放协同构筑人才高地”“聚力共享科技为民服务”五大版块开展35项专题活动，包括发布“2022重大科学问题、工程技术难题和产业技术问题”、《中国科技人力资源发展研究报告(2020)》、《中国开放获取白皮书》、年度全球科技社团排行榜等一批重要成果。(记者 孙自法 向一鹏)

(责编：赵竹青、陈键)