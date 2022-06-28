本报记者 丁怡婷

在27日举行的国新办新闻发布会上，交通运输部副部长赵冲久介绍，在各地区各部门的共同努力下，物流保通保畅工作取得阶段性进展，全国高速公路和港口航道保持畅通，无临时关闭的高速公路收费站和服务区。

干线路网货车通行的过度管控问题总体上得到解决

赵冲久说，当前全国交通网络总体畅通，干线路网货车通行的过度管控问题总体上得到解决。6月24日全国高速公路货车流量达到748万辆，与2019年同期相比增长18.3%。

主要物流指标稳中向好。6月24日，全国铁路货物发送量1077万吨，公路货运量1.16亿吨，主要国际航空口岸货邮运输量2.6万吨，邮政快递揽收3.36亿件、投递3.48亿件，监测的港口完成货物吞吐量3200万吨。预计今年上半年全国铁路、水运、邮政快递货运量将超过2019年同期水平。

重点枢纽加快复工达产。6月份以来，上海港集装箱日均吞吐量为12.58万标箱，恢复至去年同期的95%以上，最高日吞吐量已超过14万标箱；浦东机场和白云机场基本恢复到正常水平。

“国务院物流保通保畅工作领导小组办公室持续完善即接即转即办工作机制，坚持24小时值班值守，第一时间协调解决物流不通不畅问题。截至目前，各级领导小组累计协调解决货车司机电话反映问题12.5万余项，保障各类重点物资运输需求7.8万余项。”赵冲久说。

交通运输部运输服务司司长蔡团结介绍，物流保通保畅工作已进入持续巩固工作成效，全面支撑复工达产，加快推进长效化、制度化、常态化建设的阶段。下一步将坚持问题导向，严防通行过度管控问题反弹；坚持精准施策，全力保障货车顺畅通行；坚持提质增效，加快推进物流复工达产；坚持需求牵引，全力保障重点物资运输。

“对于货车司机在路上遇到的一些问题，一般要求在2小时内解决；对于一些地方制度性政策问题，一般要求在3天内解决。”蔡团结说，各地不得以任何理由对货车进行强制劝返，如出现特殊情况，货车司乘人员健康码是红码，要按照疫情防控要求就地采取措施，同时对相关货车严格进行消毒消杀后，保障货物及时转运至目的地。

推动政策非申即享、直达快享，降低物流企业和货车司机负担

受疫情影响，一些个体货车司机以及物流企业反映收入下降，经营压力较大。如何帮助他们纾困解难？

蔡团结介绍，交通运输部积极会同财税、金融等部门推进落实相关政策，特别是增值税留抵退税、免征小规模纳税人增值税、缓缴社保费、交通物流专项再贷款、货车贷款延期还本付息等纾困解难政策，着力减轻物流企业、个体司机的经营压力。同时持续推动各地扩大货车司机免费核酸检测和抗原检测覆盖范围，降低物流企业和货车司机负担。

下一步，将积极会同有关部门指导各地用足用好相关纾困解难政策，让更多符合条件的货运物流经营者，特别是广大货车司机能够切实享受到政策实惠。全面提升政策知晓度，全力推动政策非申即享、直达快享，持续提升政策落地效果，对政策落实不到位或者执行过程中“缺斤短两”的，物流企业和个体货车司机可拨打12328热线咨询或者投诉，各地12328电话中心必须第一时间处置、第一时间解决。

前5月新开工高速公路和普通国省道项目120个

川藏铁路配套的公路工程全面加快建设、深中通道沉管隧道工程完成26节管节的沉放、新疆乌尉高速公路天山胜利隧道实现1号竖井贯通……赵冲久介绍，目前全国公路建设保持良好态势。今年前5月，新开工高速公路和普通国省道项目120个、3600余公里，总投资1820亿元。截至5月底，高速公路和普通国省道新改建工程在建规模8.7万公里，在建项目超过2000个，总投资7.2万亿元，吸纳农民工就业超过400万人。

“各地抢抓黄金施工期，加快工程建设实施进度，加快形成实物工作量。预计下半年还将加快开工一批重点公路项目，进一步发挥公路建设促投资、稳增长、稳就业的作用。”赵冲久说。

今年7月11日是我国第十八个航海日，活动主题是“引领航海绿色低碳智能新趋势”。交通运输部水运局负责人易继勇介绍，今年将集中开展形成以中国航海日论坛为龙头的中国航海日活动周，时间从7月10日至16日，新增了航海学术交流活动，强化了航海科普教育的内容，并且首次组织航海科技博览会，活动内容更丰富、形式更多样。

《 人民日报 》（ 2022年06月28日 04 版）

(责编：杨光宇、袁勃)