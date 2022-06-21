黄发有

图为“中国天眼”全景。

新华社记者 欧东衢摄

核心阅读

新时代科技事业的新发展激发了一大批作家的创作热情，文学作品通过对重大工程、国之重器、中国速度、中国奇迹的书写，记录下科技进步的铿锵足音。

网络文学内容上和行业故事、青春故事相融合，叙事上发挥类型优势，注重年轻读者的阅读习惯，写出了科技题材的青春气息和热血气质。

科幻文学以其大开大合的时空想象和放眼宇宙的宏大视野，赋予科技题材更恢弘的气象。仰望宇宙星空，脚踏中国大地，科幻文学从民族文化和本土特色出发，力求彰显中国风格与中国气派。

进入新时代，我国科技领域捷报频传，关键核心技术攻关屡获新突破，重大创新成果不断涌现。“嫦娥五号”实现地外天体采样返回，“天问一号”开启火星探测，时速600公里高速磁浮试验样车成功试跑，港珠澳大桥开通营运……新时代科技事业的新发展不仅引发社会大众广泛关注，也激发了一大批作家的创作热情。在文学领域，科技强国主题创作蔚为大观，报告文学、网络文学、科幻文学通过对重大工程、国之重器、中国速度、中国奇迹的书写，记录下科技进步的铿锵足音。

书写大国重器背后的精神伟力

每一项科技创新，都是对深度、高度、速度的一次极限挑战；每一项重大工程、国之重器，都离不开一代代科技工作者攻坚克难、锐意创新的接续奋斗。

近年来，从记录航空航天事业发展的陈新《嫦娥揽月》、赵雁《筑梦九天：中国载人航天发展纪实》，反映港珠澳大桥建设的何建明《大桥》、曾平标《中国桥——港珠澳大桥圆梦之路》，到讲述中国超级计算机研发的龚盛辉、曾凡解《决战崛起——中国超算强国之路》，展现中国核电发展历程的王敬东、朱向军《“华龙”腾飞》……一批关于中国科技重大突破的报告文学，通过细致详尽的记录和生动曲折的叙事，写出科技创新的非凡历程，留下一份份生动详实的时代记录。

撰写科技题材报告文学，尤其考验创作者的脚力、眼力、脑力、笔力。作家许晨在太平洋“蛟龙探海”现场与科学家、潜航员、水手朝夕相处，以《第四极——中国“蛟龙”号挑战深海》生动记录“蛟龙”号的来龙去脉和深潜人的攻坚克难。沙志亮《和平方舟——人民海军866医院船使命任务全记录》展现人民海军866医院船在海外进行医疗救援与文化交流的漫长航程。为了写这部作品，身为老海军战士的沙志亮用142天的时间跟随“和平方舟”号医院船履行使命，乘风破浪。

在这些作品中，你能读出社会主义国家集中力量办大事的制度优势，读出关键核心技术一定要掌握在自己手里的坚定信念，读出科学家们在艰苦环境中不断创造奇迹的自信自强……重大工程和国之重器不仅是科学家智慧的结晶，还是他们意志、人格与精神的承载。王宏甲《中国天眼：南仁东传》中，南仁东以奉献人民的情怀凝聚团队，在困境中发扬自力更生、永不言弃的精神；刘国强《祖国至上——战略科学家黄大年“飞行记录”》中，海归科学家黄大年为了祖国科学事业的发展鞠躬尽瘁，献出生命；王鸿鹏、马娜《中国机器人》中，蒋新松、王天然、曲道奎等科学家在反复的挫折和失败中寻求突破与超越，推动中国机器人事业前行；龚盛辉《中国北斗》中，从总设计师到普通技术员，北斗工程的参建人员多达30余万，他们精诚合作、勇攀高峰，熔铸起新时代北斗精神。科技题材文学重要的贡献，就是写出了科学家独立自主的探索精神和为民造福的家国情怀，鼓舞人心，催人奋进。

创业创新与奋斗人生的双重变奏

网络文学是新媒介技术支持下的文学果实，不少网络文学的作者和读者都对科技怀有天然的亲近感。网络文学对科技题材的开掘颇为立体，内容上和行业故事、青春故事相融合，叙事上发挥类型优势，注重年轻读者的阅读习惯，写出了科技题材的青春气息和热血气质。这突出表现在三个方面。

一是把科技与工业、企业、创业结合，书写科技创新对各行各业的强大推动作用，讴歌迎难而上、自强不息的进取精神。齐橙《大国重工》梳理了我国重工业披荆斩棘的发展历程，见证了工业人忍辱负重、追求卓越的光辉岁月。郭羽、刘波《网络英雄传》中，年轻的互联网创业者抓住网络技术变革的重要机遇，以模式创新开疆拓土，展现了互联网科技人才筚路蓝缕的韧性和坚毅。

二是重视科技在现实中的应用，聚焦平凡人生的奋斗故事。《南方有乔木》中，无人机技术的突破和新型应用推动情节发展，新技术变革激发主人公开发新产品的创意灵感，也成为主人公与爱人感情发展、相互激励、并肩奋斗的重要纽带。《大国战隼》将飞行员的成长历程与空军战机的发展史融为一体。主人公在困难面前，以坚定的信念顶住世俗压力，不断超越自我，与其孜孜不倦提升飞行技术的叙事主线相得益彰。

三是发挥类型优势，实现“行业文”与“升级流”的结合。“行业文”是现实题材网络文学的一个重要类型，注重书写行业的迭代发展和从业者的经历经验；“升级流”则是网络文学的经典写作模式，以主人公历经磨难、不断成长的故事赢得读者共鸣。二者结合，成为科技题材网络文学创作的重要趋势。科技行业的发展史与主人公的成长史相互促进，给奋斗故事增添丰富的底色。晨飒《重卡雄风》在展示重卡行业变迁与三线建设成就的过程中，讲述了主人公在重卡研制、销售领域一路征战的故事。匪迦《北斗星辰》中的几位主人公是大学同学，毕业后以各自的方式参与北斗工程建设，在漫长的奋斗之旅中相互支持。作品以北斗导航系统研发为主线，以国际合作和产业发展为辅线，人物在技术攻关和行业发展的潮流中百炼成钢。

以想象力打开科技书写的未来视野

新世纪以来，中国科幻小说异军突起，创作势头强劲。一方面，国家科技实力的提升带动了整个社会重视科学、求索新知的良好氛围，推动科学普及工作的开展和全民科学素养的提升，为科幻小说带来快速发展的历史机遇；另一方面，科幻小说的创作水平和影响力不断提升，其传播接受不再局限于“科幻迷”的小圈子，而是不断向外辐射，科幻影视、漫画等也取得长足进步。

相较于其他科技题材文学作品，科幻题材尤其凸显“向未来”的创作自觉。科幻文学是建立在科学地基上的未来想象，对未来的预言常常来自当下科技的启示，对科技现实的观照又因未来视角的加入而拓展了广度和深度，从而在更大的坐标系中思考科技发展、思考人与科技的关系等命题。

近年来的科幻文学创作中，王晋康《宇宙晶卵》讲述少年绝境求生的成长历程，不仅表现了人类探索未知世界的不懈追求，还呈现了一个硅基生命体的生成过程及其与人类的冲突和合作。刘慈欣《黄金原野》讲述地球居民通过网络虚拟现实技术，用19年时间关注“黄金原野号”飞船上的飞行员爱丽丝，并倾注无限深情的故事。尽管科技飞速发展、日新月异，但人性的光辉依然带给我们持久感动。陈楸帆《巴鳞》中的巴鳞是一种类人生物，它会逼真地模仿人类动作，却对人紧闭心扉。主人公为了能够和巴鳞进行有效沟通，试图用巴鳞的听觉、视觉和感知系统来认识世界。尊重差异、和而不同，这种东方式的智慧为科幻小说带来别样意趣。

科幻文学以其大开大合的时空想象和放眼宇宙的宏大视野，赋予科技题材更恢弘的气象。值得一提的是，当代中国科幻创作在仰望宇宙星空的同时，也脚踏中国大地，从民族文化和本土特色出发，注重文体上的探索，力求彰显中国风格与中国气派。新时代的科幻小说和网络文学一起，在对外传播方面表现突出，成为展现中国形象、传播中国声音的生动形式。

讲好科技故事，展现时代风貌。新时代文学在书写科技强国的过程中开拓了文学视野，提升了文学格局，锤炼了文学扎根生活、书写时代的坚实质地。科技领域的新突破集中体现了时代精神，文学领域的科技书写以丰富的形式凝聚奋进力量，激励人们用科技创造未来、用奋斗实现梦想。

（作者为中国当代文学研究会副会长）

制图：赵偲汝

《 人民日报 》（ 2022年06月21日 20 版）

(责编：申佳平、陈键)