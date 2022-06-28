魏际刚

物流运行要体现平急结合、动静结合、点线结合、虚实结合、政府与市场有机结合，保重点、保关键、保基本、保民生

物流保障是抗疫成功、产业链供应链稳定、国内国际经济双循环的基础性、先导性力量。面对复杂严峻的疫情防控形势，在合适的时间、用合适的方式，将合适数量的物资送到合适地点的合适人员手中，是统筹疫情防控与经济社会发展、保障产业链供应链安全稳定的必然要求。

党中央高度重视疫情防控中的物流保障问题，通过加强顶层设计，优化制度规则，完善管控措施，密切部门协调，强化部省、地区联动等措施，促进物畅其流，重要物资第一时间送达，保障产业链供应链安全稳定，维护经济社会正常运行秩序。物流保障方面，保全国干线路网畅通，保重点物流枢纽正常运转，保城乡末端快递配送不停；分类精准实施货车通行管控措施，保障货车通行顺畅。总体看，物流保通保畅持续改善，产业链供应链服务保障能力稳步提升。

展望下一步工作，无论疫情形势如何变化，始终要以物流高质量发展来满足疫情防控、民生福祉、生产流通、内外贸易、产业链供应链安全等需求。遵循防疫规律、物流规律、经济社会发展规律，物流运行要体现平急结合、动静结合、点线结合、虚实结合、政府与市场有机结合，保重点、保关键、保基本、保民生。

因此需做好以下几方面：一是促进物流软联通。以物流统一大市场建设为指引，统一地区间、部门间物流运行规则与标准，破除各类壁垒，严禁随意关闭关停、层层加码。二是促进物流硬联通。推动干线、枢纽、支线、末端一体化运作。贯通主通道，畅通微循环。打造“通道+枢纽+网络+平台”物流运行体系。三是促进物流布局优化。对通道、枢纽、园区、节点合理布局、专业化运营，形成综合协同效应。四是促进国家物流大脑建设。加强物流信息整合，加快物流大数据中心建设，以便国家实时掌握全社会物流能力，通过数据共享与决策优化，促进物流线路、物流装备、物流人员协同运作。五是促进无接触递配送。支持在一些地区推广使用无人机、智能配送机器人、智能快递柜、无人超市等，实现无接触递配送。六是促进相关主体精准定位。实现政府引导物流企业，物流企业服务生产生活，专业化运作配置物流资源与要素，形成高效物流服务体系。

（作者为中国国际发展知识中心副主任、研究员，本报记者刘志强采访整理）

《 人民日报 》（ 2022年06月28日 10 版）

(责编：杨光宇、袁勃)