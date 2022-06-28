全国机场投诉处理合规率超95%
2022年06月28日05:21 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京6月27日电 （记者邱超奕）27日，中国民用机场协会、中国民航科学技术研究院等机构共同发布《2021年民用机场服务质量评价报告》。
据了解，此次民用机场服务质量评价主要包括旅客满意度、航班正常率、航空公司满意度、投诉管理等4个维度。
报告显示，2021年我国机场服务质量提升表现为4个方面：一是落实疫情防控，使用多种无接触式服务设备，优化服务流程；二是运用大数据、人脸识别等新技术，智慧机场建设取得新成效；三是投诉管理更加规范，2021年全国机场投诉响应率达到100%，投诉处理合规率达到95%以上；四是多数机场推出爱心服务产品，为特殊需求的旅客提供帮助。
《 人民日报 》（ 2022年06月28日 10 版）
(责编：杨光宇、袁勃)
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