本报记者 徐佩玉

不少商家结合政府发放的消费券，推出系列促销活动。图为位于海南省海口市日月广场的海控全球精品免税城内，不少消费者前来选购化妆及洗护用品。

苏弼坤摄（人民视觉）

近日，北京市启动“2022北京网络直播促销月”，组织知名企业、直播平台、个人主播等广泛参与，助力复工复产、复商复市。图为6月18日，北京市珐琅厂有限责任公司工作人员在网络直播间内展示景泰蓝商品。

新华社记者 鞠焕宗摄

线下能用，线上也能用；可以买家电、买汽车等大件商品，也可以用于餐饮、旅游等服务支出；有领到手里的纸质券，也有最新潮的数字人民币消费券——近来，多地陆续发放消费券，鼓励居民“买买买”。

国家统计局最新发布的数据显示，5月份，全国社会消费品零售总额超过3.3万亿元，同比下降6.7%，降幅比4月份收窄4.4个百分点，消费市场呈现恢复趋势。

为进一步撬动消费，新一波“亿元级”消费券在各地密集投放，在短时间内打通消费循环，为商贸企业补充客流，带动相关产业生产。

一大批消费券在路上

——资金规模大，发放方式新，针对性明显

6月19日，记者走进位于北京市朝阳区团结湖街道的一家大中电器，“北京市绿色节能消费券至高补贴400元”的标语在店里随处可见。

“先领个消费券，好多商品都能用，最多能减400元呢！”店员告诉记者，店里一款带蒸汽功能的微波炉近期销量出现了明显增长，原价2999元，使用消费券可以抵扣200元。“不少消费者进来先问哪款产品可以使用消费券。有消费者是想买微波炉，听说能用消费券后就立马付款了。”

线上，政府消费券叠加电商平台活动，点燃消费者购物热情。“打开京东APP，首页就弹出了领取‘北京绿色节能消费券’的提示，8张券共1500元。”北京市民小陈正忙着装修新房，赶上“6·18”购入了一台洗烘一体洗衣机，“原价7299元，活动价6799元，平台会员满6000元减600元，再叠加消费券满4000元减400元，总共便宜了1500元。”

今年“6·18”期间，京东联合全国15个地区累计发放超7亿元消费券，发券城市的消费者可享受到消费券与京东“6·18”的叠加优惠。6月17日晚8点，京东平台上，10分钟内多家店铺成交额破亿元，家电成套购成交额同比增长超400%。

1—4月，全国已有至少20个省份通过发券促消费，总金额超过34亿元。进入6月，新一波消费券陆续发放，不少省份消费券总额度过亿元，成为促消费的重要抓手。

资金规模大——烟台发放总规模1000万元的惠民餐饮消费券，“满200元减80元”“满300元减150元”的优惠力度吸引了大批市民抢券。长沙消费者在云闪付上领取“满200元减50元”消费券的同时，还可以在其他APP上领取“满99元减25元”等不同额度的长沙同城消费券。6月18日，海口发布新一轮政府消费券，每位市民最多可领取1张免税消费券和2张通用消费券。“满2000元减200元”的免税消费券可在海口市4个免税店使用，通用消费券有6种面额类型，最多可减110元。

发放方式新——在成都，6月10日开启发放第一批成都数字人民币消费券，发放首日即吸引了超16万名成都消费者领取消费券。6月17日，成都又发放了第二波人民币线上消费券。

投向精准——针对受疫情影响经营下滑较为明显的领域以及带动性强的领域，如餐饮、文旅、汽车等，多地发放了专项消费券。6月17日，西咸新区面向西安、咸阳两地消费者发放1000万元汽车消费补贴。郑州市6月1日开始发放2亿元汽车消费券。山东省拟投入资金5亿元，发放汽车消费券15万张。青海省近期通过云闪付、携程网等线上平台分批分期发放文旅消费券2000万元。不同地区也呈现出不同侧重点，例如北京支持绿色节能消费，福建、青海支持文旅消费等。

消费券拉动效果明显

——线上线下商品销量增长明显，企业生产动力更足

消费券的拉动效果究竟怎么样？

北京大学光华管理学院与蚂蚁集团研究院此前曾联合发布报告称，政府1元的消费补贴平均能够带动3.5元以上的新增消费。杭州市商务局透露，6月17日20时起，杭州发放2022年第一期数字消费券，总额1亿元的200万个券包（1000万张消费券）在25分钟内被全部申领。截至6月19日15时，已核销消费券307.32万张，核销金额3158.78万元，消费券直接带动的消费达5.04亿元。

“消费券是政府转移支付的一种方式，可以减轻消费者购买商品和服务的支出压力，具有乘数效应，达到拉动消费、促进投资、稳定就业的作用。”商务部研究院电子商务研究所副研究员洪勇对本报记者说。

消费者享受优惠，线上线下商品销量增长明显。在长沙，京东小时购首次联合地方政府开展消费券派发活动，共吸引了当地超1200家线下门店参与。“消费券对我们的销售提振效果很明显。”卜蜂莲花湖南区域总裁宋华松说，“6月以来，通过消费券，加上‘6·18’的助力，我们的线上销售额同比增长超250%。线上线下互动的促销氛围，政府、平台企业和品牌自身的补贴优惠结合，最大限度给用户让利，使品牌的线上订单和到店客流都有了显著增长。”在不少线下门店看来，消费券为店铺积累了客流量，回头客也越来越多，起到了长期扶持的作用。

从消费券中获利的不仅是消费者和商业企业，还有消费券覆盖领域内的各类制造业企业。

作为北京绿色节能消费券的参与品牌之一，小米集团中国区副总裁刘毅说，消费券的发放有助于进一步推动消费提质升级，带动品牌销售增长。在“6·18”期间，大量消费者领取消费券后购买了小米商品，带动多款小米智能产品热销。

汽车是国民经济支柱性产业，汽车消费在国内社会消费品零售总额中占比较高。今年以来，受疫情影响，汽车产销出现了明显下滑。为促进汽车消费，多地发放汽车消费券，叠加其他促消费政策，已收到一定成效。中国汽车工业协会数据显示，5月国内汽车销量环比增长57.6%，显现回暖态势。汽车产销向好也带动了售后市场需求增加，汽车养护、维修、租赁等服务消费增势良好。

供需齐发力是长久之计

——合理设置消费券金额，丰富发放渠道，依托数智化技术实现供需匹配

7秒！6月13日20时，“2022惠购湖北”活动正式启动后，第一张消费券仅用了7秒就被抢走。20时刚过39秒，武汉的一名消费者就通过云闪付使用了一张“满240元减80元”的餐饮券。

消费券受到百姓认可，特别是那些优惠力度大、覆盖面广的消费券，往往一经发放就引得消费者争相抢领。不过，也有消费者希望改进的地方。

需要拼手速才能抢到的消费券，对于中老年消费者来说有些难度。62岁的宋阿姨说：“我虽然有智能手机，但‘玩’得不熟练，平时发发微信、上上网还行，抢券就难了。”采访中不少中老年人反馈，消费券的发放和使用以线上为主，要么找不到领取入口，要么抢不过手速更快的年轻人。对此，有关专家建议，发放消费券可采取线上线下“双管齐下”的方式。在线上平台发放电子消费券的同时，通过相关机构及商户发放一定数量的纸质消费券，或和老年卡绑定，帮助中老年消费者切实享受红利。

还有部分年轻人反馈，虽然抢到了消费券，但使用上有诸多限制，有些券领到了也用不出去。洪勇分析，在消费券的发放和使用上，应根据区域差异、行业差异、用户差异等，采用不同的方法。一是充分调研论证，把握消费券发放的节奏，合理设置消费券金额。二是丰富消费券发放渠道，使用多种平台、多种方式发放消费券，简化领取流程，降低领取门槛。三是扩大消费券覆盖面，针对老年人、残疾人等特殊群体，政府可将消费券直接发放至养老助残卡内，并提高通用消费券的比例，弥补“数字鸿沟”。

发放消费券是促进消费的有效手段之一，但在洪勇看来，如果只是多次频繁发放消费券，缺少配套政策支持，促消费的效果将逐渐减弱。长远看，促消费仍应从供给和需求两端发力。

依托数智化技术实现供需匹配。京东智能城市消费促进平台在为北京经济技术开发区提供消费券发放的同时，平台同步通过大数据实时分析消费情况，不但能掌握哪些消费品类更受欢迎、及时调整消费券发放，提升消费券核销率与杠杆率，还可为区域消费业态布局、商业发展规划等提供一定参考。

随着新一波消费券陆续发放，消费回暖势头逐渐明朗。“5月份社会消费品零售总额降幅明显收窄，随着生活秩序逐步恢复，消费回升的步伐也会加快。”国家统计局国民经济综合统计司司长付凌晖表示。

(责编：周志华(实习生)、袁勃)