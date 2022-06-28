原标题：2022百度世界大会7月21日召开 六大亮点抢先看

7月21日上午9时，由百度与央视新闻联合举办的2022百度世界大会将在线上召开。本次百度世界大会以“AI深耕，万物生长”为主题，探索AI走向工厂车间、田间地头的路径。

百度创始人、董事长兼CEO李彦宏及百度各业务领军人将出席大会，分享前沿的AI技术与产品，并发布百度在智能云、自动驾驶、大模型等领域产品。

数字人成大会“主角”，AI驱动展现超能力。随着Web 3.0逐步成为新的科技趋势，数字人领域方兴未艾。2022百度世界大会的AI策划官、副主持人和开场嘉宾就是AI数字人希加加，她连同另一位数字人度晓晓将出现在整场大会的多个环节中，并现场展示作画等AIGC（AI Generated Content）能力。

此前，百度AI数字人已经多次在创新活动中崭露头角。如希加加登上数字载人飞船，并担任集度ROBO-1概念车的“000号车主”；度晓晓近期不仅直播挑战了高考语文作文、在西安美院本科毕业展上展出AI创作的绘画作品，还搭档龚俊数字人推出AI数字人唱作歌曲MV。AI数字人的“超能力”背后，是百度产业级知识增强大模型文心和深度学习平台飞桨。文心开放域对话大模型PLATO更是帮助度晓晓在百度App中提供全程AI陪聊功能。

案例详解智能云落地成效，AI治水省出98个西湖。AI已深深扎根在中国大地，赋能千行百业。2022百度世界大会将“去虚向实”，选用真实、生动的案例，来展现百度AI如何为产业转型、实体经济发展增添动力。

例如，AI与电力结合后，风电场巡检员不用再频繁爬上100米高的风机，AI巡检可以使效率提升6-10倍；AI与工业结合后，工厂女工变身人工智能数据标注师，质检时间被大幅缩短；AI与水务结合后，通过建立AI模型对用水量精细化预测，可以将全网漏损率降低近2个百分点，如果按全国城市和县城供水量计算，相当于节约了98个西湖的蓄水量了。这些案例背后，云与AI实现了深度融合。百度智能云凭借“云智一体”的独特优势，打通了整个实体经济“云上进化”的路径。

自动驾驶产品将发布，无人驾驶加速落地。每年的百度世界大会，都会带来自动驾驶领域的创新突破。2020年，“5G云代驾”在百度世界大会上亮相，成为无人驾驶的重要配套服务；2021年，百度世界大会上提出“汽车机器人”的前瞻概念，并发布百度“汽车机器人”，同时，百度还发布了自动驾驶出行服务平台“萝卜快跑”。今年一季度，萝卜快跑平台订单量达近20万单。百度Apollo其产品及技术进展历来是行业关注的焦点，也是本次百度世界大会不容错过的一大看点。

底层技术创新助力AI普惠，AI大模型大秀肌肉。智慧城市、智能交通、智能硬件……AI早已从方方面面融入了我们的生活。百度世界大会上，将通过牧民、农民、电厂工人应用AI的案例，反映AI是如何加速产业升级，改善我们的生产生活。

AI普惠的背后，是飞桨、大模型等底层技术能力的支持。飞桨是中国自主研发、功能丰富、开源开放的产业级深度学习平台，相当于“智能时代的操作系统”。基于飞桨，百度进一步攀登预训练大模型的技术高地，打造具备产业级知识增强文心大模型，其中多个模型达到世界领先水平。百度世界大会上，百度将披露文心大模型的新进展，通过底层技术创新，持续降低AI应用门槛、加速AI普惠。

航天领域将有嘉宾出席，百度与中国航天合作再深化。百度世界大会上，将发布百度与中国航天的又一项重大合作。百度一直与中国探月航天有着良好合作，并在去年正式成为“中国探月航天工程人工智能全球战略合作伙伴”，双方将围绕深空探测领域，开展航天技术与人工智能技术的相关合作。此前，以中国深空探测的里程碑事件为设计灵感，中国探月航天在百度超级链上发行了月壤数字藏品，以及太空兔、祝融号系列数字藏品。中国探月航天以数字藏品的形式发行了数字载人飞船“梦想号”，招募一万名“太空数字乘客”上太空，同样由百度超级链提供技术支持。

“AI黑科技”助力健康生活，小度把智能的“家”搬上舞台。“小度小度，我回来了”……话音刚落，灯光自动亮起，AI让人们在生活的每一个场景中都能感受到智能和便利。

近两年，在“居家”成为大众生活常态的背景下，小度积极响应“健康生活”政策，用AI服务用户的健康生活。6月初，小度发布了新一代智能健身镜“小度添添智能健身镜M30”，搭载17大类健身私教课、直播课、以及丰富体感健身游戏等。此外，针对学生群体，小度联合知名眼科专家陶勇，推出小度大屏护眼学习机P20；针对人们日益严重的睡眠问题，小度还推出了全新助眠神器“小度语音智能闹钟”。

本次百度世界大会上，小度将一个智能的“家”搬上了舞台，希望更加立体地向大家呈现，智能之上，小度打造的AI健康生活。

(责编：曹淼、李源)