人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

IMT-2030（6G）推进组：6G无线性能指标将实现十至百倍提升

2022年06月28日08:19 | 来源：人民网
小字号

人民网北京6月27日电 （记者申佳平）据中国信息通信研究院官方微信公众号消息，2022年6月13日-24日，国际电信联盟无线电通信部门5D工作组（ITU-R WP5D）召开第41次会议。我国IMT-2030（6G）推进组（以下简称“推进组”）参加“面向2030年及未来IMT系统”专题研讨会上提出，6G无线性能指标将实现十至百倍提升。

推进组研究认为，面向2030年及未来的6G将在5G原有的三大典型场景基础上拓展深化，全面支持以人为中心的沉浸式交互体验和高效可靠的物联网场景，服务范围扩展至全球立体覆盖。6G将以可持续发展的方式延伸移动通信能力边界，创新构建“超级无线宽带、极其可靠通信、超大规模连接、普惠智能服务、通信感知融合”五大典型应用场景，全面引领经济社会数字化智能化绿色化转型。

另外，综合分析未来市场发展趋势、网络与业务需求等要素，推进组认为，6G将具备“泛在互联、普惠智能、多维感知、全域覆盖、绿色低碳、安全可信”等突出技术特征。6G无线性能指标将实现十至百倍提升，创新引入智能服务效率、感知精度、全域覆盖等关键性能指标，有效融合通信、计算、感知等能力支持各类智能化服务。同时，6G网络也将在安全可信的基础上实现能效的大幅提升，最终实现“万物智联、数字孪生”的6G美好世界。

据了解，ITU-R WP5D如期完成了《未来技术趋势研究报告》的撰写。这是ITU组织撰写的首份面向2030年及以后IMT无线技术发展趋势的研究报告，内容涉及人工智能与无线通信的融合、感知通信融合、无线空口技术增强（如大规模天线、调制编码与多址接入、高精度定位等）、新维度无线通信（如智能超表面等）、太赫兹通信、无线网络架构等重点技术方向。

推进组作为我国6G产学研用各方研究与合作的主要推进平台，积极开展研究、输入最新研究成果，为报告撰写贡献中国智慧, 并承担报告重要章节的编辑人。

6G性能指标体系。图片来源：中国信息通信研究院官方微信公众号

(责编：赵竹青、吕骞)

分享让更多人看到

推荐阅读
保民生稳就业促发展 税收红利助力首都经济社会发展
　　稳定市场预期、提振市场信心、助力企业纾困发展……今年以来，新的组合式税费支持政策在北京落地开花，随着一系列措施落实落细，政策成效正在首都经济社会发展多个领域中积极显现。 记者从国家税务总局北京市税务局了解到，4月1日至6月14日，已有5.8万户纳税人收到留抵退税款587.3亿元。…
冲刺毕业季 多方架起“暖心桥”护航青年就业创业
　　即将从华南理工大学建筑学院毕业的黄培倬面对就业，作出了别具意义的选择——创业。 “在大三时，依托校内的创新创业孵化基地成立‘乡漂漂团队’，为今年毕业的创业打下了坚实的基础。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部