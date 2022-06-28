人民网北京6月27日电 （记者申佳平）据中国信息通信研究院官方微信公众号消息，2022年6月13日-24日，国际电信联盟无线电通信部门5D工作组（ITU-R WP5D）召开第41次会议。我国IMT-2030（6G）推进组（以下简称“推进组”）参加“面向2030年及未来IMT系统”专题研讨会上提出，6G无线性能指标将实现十至百倍提升。

推进组研究认为，面向2030年及未来的6G将在5G原有的三大典型场景基础上拓展深化，全面支持以人为中心的沉浸式交互体验和高效可靠的物联网场景，服务范围扩展至全球立体覆盖。6G将以可持续发展的方式延伸移动通信能力边界，创新构建“超级无线宽带、极其可靠通信、超大规模连接、普惠智能服务、通信感知融合”五大典型应用场景，全面引领经济社会数字化智能化绿色化转型。

另外，综合分析未来市场发展趋势、网络与业务需求等要素，推进组认为，6G将具备“泛在互联、普惠智能、多维感知、全域覆盖、绿色低碳、安全可信”等突出技术特征。6G无线性能指标将实现十至百倍提升，创新引入智能服务效率、感知精度、全域覆盖等关键性能指标，有效融合通信、计算、感知等能力支持各类智能化服务。同时，6G网络也将在安全可信的基础上实现能效的大幅提升，最终实现“万物智联、数字孪生”的6G美好世界。

据了解，ITU-R WP5D如期完成了《未来技术趋势研究报告》的撰写。这是ITU组织撰写的首份面向2030年及以后IMT无线技术发展趋势的研究报告，内容涉及人工智能与无线通信的融合、感知通信融合、无线空口技术增强（如大规模天线、调制编码与多址接入、高精度定位等）、新维度无线通信（如智能超表面等）、太赫兹通信、无线网络架构等重点技术方向。

推进组作为我国6G产学研用各方研究与合作的主要推进平台，积极开展研究、输入最新研究成果，为报告撰写贡献中国智慧, 并承担报告重要章节的编辑人。

6G性能指标体系。图片来源：中国信息通信研究院官方微信公众号

(责编：赵竹青、吕骞)