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人民银行：货币政策将继续从总量上发力支持经济复苏

2022年06月28日09:04 | 来源：人民网
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人民网北京6月28日电 （记者罗知之）据人民银行官网消息，近日，人民银行行长易纲在接受媒体采访时表示，今年以来，受疫情和外部冲击等影响，中国经济面临一定下行压力。货币政策将继续从总量上发力以支持经济复苏，同时用好支持中小企业和绿色转型等结构性货币政策工具。

“中国的货币政策一直是与支持实体经济发展相适应的。广义货币M2和社会融资增速与名义GDP增速基本匹配，保持流动性合理充裕，支持中小企业发展以实现就业最大化目标。”易纲说。

易纲介绍，过去十年来，中国的市场利率水平稳中有降。自然利率水平主要由资本边际产出率和人口长期发展趋势所决定。

中国利率形成机制是由市场供求决定的，中央银行通过运用货币政策工具引导市场利率。目前定期存款利率约1-2%，银行贷款利率约4-5%，同时债券和股票市场较为有效地运行。易纲认为，考虑到通胀水平，可以看出实际利率水平是相当低的，金融市场得以有效配置资源。

“我国实行的是灵活的、以市场供求为基础，参考一篮子货币进行调节的汇率制度。与20年前相比，人民币对美元汇率升值约25%，对一篮子货币的名义汇率升值约30%，实际汇率升值幅度更高。”易纲表示，中国的通胀前景较为稳定，CPI同比增长2.1%，PPI同比增长6.4%，保持物价稳定和就业最大化是人民银行的工作重点。

(责编：罗知之、吕骞)

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