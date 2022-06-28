人民网记者 车柯蒙

稳定市场预期、提振市场信心、助力企业纾困发展……今年以来，新的组合式税费支持政策在北京落地开花，随着一系列措施落实落细，政策成效正在首都经济社会发展多个领域中积极显现。

记者从国家税务总局北京市税务局了解到，4月1日至6月14日，已有5.8万户纳税人收到留抵退税款587.3亿元。在已退税的纳税人中，小微企业是受益主体，占比达到94.7%。

保民生：全力保障百姓生活需求

今年以来，受到疫情影响，北京市按下“慢行键”，如何确保市民从容过好“慢生活”，充足的食品物资供应成为首要任务。

北京金路易速冻食品有限公司是一家速冻食品生产企业，疫情之下，该公司资金运转遇到较大压力。北京市顺义区税务局精准出击，加大对民生保障企业的帮扶力度，进一步优化退税流程，提高审核效率，从申请开始仅两天时间，公司便收到了228万元的留抵退税资金，为企业发展注入资金活水。

北京东颐食品科技有限公司也有着类似的经历。受国际市场变动及疫情影响，该企业生产食品所使用的小麦、塑料包装等原材料及物流成本全面上涨，现金流面临着很大压力。作为北京市疫情物资保供名单内企业，如何保障其对京津冀1800多家商超卖场、连锁餐饮门店的配送，保障城市居民餐桌供应成为亟待解决的问题。

丰台区税务局及时搭建制造业中小微企业退税流动专窗，让企业在第一时间收到了缓缴政策释放的现金流。不仅如此，凭借良好的纳税信用企业还便捷申请到了银行信用贷款。“减税降费配套政策和‘银税互动’便利举措纾解了企业的现实困难，缓解了企业阶段性大额研发投入所带来的资金周转压力。”该公司副总裁田向华表示。

“新的组合式税费支持政策出台以来，北京市税务部门持续聚焦减轻企业负担、稳定市场信心，确保税费红利直达快享，为首都食品相关行业企业发展保驾护航，助力兜牢基本民生底线。”北京市税务局相关负责人表示。

稳就业：助力中小微企业扬帆远航

当下，健身已经成为一种流行的减压方式，但受疫情的影响，线下健身行业遭遇了寒冬，企业资金上出现了困难。

“一系列税收优惠政策缓解了企业资金的燃眉之急。我们公司享受到了包括增值税期末留抵退税、小微企业印花税和附加税费减半征收、小微企业适用企业所得税优惠税率、研发费用加计扣除在内的各项优惠政策约100余万。作为员工我们对企业的发展前景充满了信心。”北京卡路里信息技术有限公司（keep）员工李女士表示。

同样，在餐饮行业，新的组合式税费支持政策也在发挥积极成效。

北京滩羊铺子餐饮管理有限公司是位于门头沟区一家新疆菜为主的餐饮业小微企业。由于疫情冲击，企业营业额较去年同期大幅下降，出现资金短缺等困难。该公司财务经理马女士介绍，“通过享受小规模纳税人免征增值税的政策，预计当年可为我们减免税费8万余元，对盘活资金周转有重要作用。”

据了解，为了让税费支持政策直达快享，北京市税务部门经过大数据筛查，及时发现企业困境，通过电子税务局定制e服务、在线导办服务等渠道，推送优惠政策法规文件解读，同时主动对接，“一对一”为企业详细讲解各项税收优惠政策注意事项。

促发展：为企业研发加足马力

涵盖中关村科学城、未来科学城、怀柔科学城和北京经济技术开发区在内的“三城一区”是北京全国科技创新中心建设的主平台、主阵地。近年来，“三城一区”进一步融合发展，为打造世界级科技创新承载区、服务北京国际科技创新中心建设注入了强大动力。

北汽福田汽车集团位于北京市昌平区未来科学城，是国内品种最全、规模最大的商用车研发和制造企业。“早在2019年，福田氢能源客车完成海拉尔极寒测试前后，根据我们提出的需求，税务部门就开始跟进辅导我们在研发投入和相应税前扣除、与国际车企合作产生的国际税收等业务带来的财税问题。”北汽福田税务部负责人姚维旗说，“后来在氢能源客车量产上市后订单激增的情况下又为我们开启绿色通道，设置专人专岗定向保障，减轻企业负担，让福田专注研发，轻装上阵。”

“北汽福田在2021年度企业所得税汇算时有10.95亿元的研发费实现了加计扣除。节约下来的资金直接用于技术的再研发再升级当中，近三年算下来，我们在研发方面的投入累计超过了49亿元。”北汽福田汽车股份有限公司税务总监田立三介绍。

在北京经济技术开发区，作为国家级高新技术和专精特新“小巨人”企业，北京卓立汉光仪器有限公司也对新的组合式税费支持政策颇有感触。“我们在技术创新与发展方面一直保持高投入，每年的研发投入都会占到营业收入的8%左右，在刚刚结束的2021年企业所得税年度汇算清缴中，制造业研发费用加计扣除比例由75%提升到100%，我们企业加计扣除的金额达到了2500万，税费优惠让自主创新更有动力了，”公司总经理张志涛介绍说。

“退税减税是今年稳定宏观经济大盘的关键性举措，北京市税务局将主动作为、不折不扣落实好新的组合式税费支持政策，全力以赴服务在京企业，为首都经济社会更好发展作出新的更多贡献。”北京市税务局相关负责人表示。

(责编：王仁宏、吕骞)