人民网北京6月28日电 （记者申佳平）6月27日，中国广电5G试商用北京启动仪式举行，中国广电192号段未来将面向公众放号。

多位业界专家接受人民网记者采访时表示，中国广电入局，将导致个人5G应用增量市场竞争更激烈，形成一定的“鲶鱼效应”。以往运营商之间出现的低水平“价格战”，将转向高水平“服务战”。

2021中国国际数字经济博览会上，一名参观者走过5G智慧展区。新华社记者 王晓摄

5G增量市场更激烈 “价格战”将转向“服务战”

目前，中国广电5G月租资费已初步公布，5G套餐分为七档，其中“5G精彩套餐”为118元至588元。118元套餐包含80GB国内流量、400分钟国内通话，套餐外，超出流量3元/GB、超出通话0.15元/分钟。同时中国广电首批适配手机，包括12个品牌的多款机型已陆续公布。

此外，据歌华有线相关客服人员透露，中国广电5G正式放号后，还会推出例如“手机零元购”“买移动送收视”“买移动送点播”等优惠活动。

“中国广电推出5G服务，个人5G应用增量市场的竞争将更加激烈。”中国信通院无线电研究中心5G发展和政策研究部主任张从武表示，中国广电的加入将进一步优化我国电信市场竞争格局，产生一定的“鲶鱼效应”。

数据显示，截至今年5月底，中国移动、中国电信、中国联通三大运营商的移动电话用户总数达16.6亿户，其中5G移动电话用户达4.28亿户。

中国广电“登场”，是否会再次导致运营商之间的“价格战”？对此，StrategyAnalytics无线分析师杨光预测称，由于市场趋于饱和、体量差异等因素，中国广电很难改变三大运营商鼎力的格局，从用户角度，中国广电进入5G，未必能推动另外三家运营商降价促销。

张从武表示，中国广电已推出的5G套餐比主流的三大运营商5G套餐相对便宜些，但也没有太明显的差距，移动数据流量资费水平保持稳定。不过后续随着5G市场竞争深化和增强技术演进，资费水平可能还会有进一步下降的空间。

另有多位行业专家还指出，近年来，在电信服务提速降费政策大背景下，通信运营商的套餐价格“价格战”已经不再具有意义。

“电信市场中曾经出现的不计成本拼价格、不惜代价抢阵地等恶性竞争行为将会被严格监管，四大运营商的市场经营行为将会不断规范。”张从武指出，未来的市场竞争主基调将会从看重数量和份额向注重质量、价值和创新方向发展，尽量避免低水平的“价格战”，全面转向高水平的“服务战”。

“黄金频段”推动5G“深度覆盖” 培育业务新优势

2019年6月6日，中国广电获得工业和信息化部颁发的全国第四张5G牌照。2021年1月26日，中国广电与中国移动达成合作，共建共享700MHz的无线接入网，此外中国广电同时还租用中国移动的2.6GHz网络，以构成完整的5G网络服务。

记者了解到，中国广电已推出“中国广电”“广电5G”“广电慧家”三大品牌标识，并即将开启192号段放号。其手握的700MHz频段，相较于2G的900MHz还要低200MHz，具有覆盖广、组网成本低、信号强等优势，也被称为“黄金频段”。

“同等覆盖范围下700M的5G信号将好于2G和4G网络，有望实现真正的5G‘深度覆盖’。”中国银河证券通信分析师赵良毕表示，考虑到700M的特点，5G网络“可用”到“好用”的变革有望加速到来，催化5G应用多点开花落地。同时，启动192放号，通过有线与5G相互赋能，加快构筑“手机+电视+宽带+语音+X”全融合业务体系，持续培育市场竞争新优势。

张从武表示，中国广电加入通信市场的群雄逐鹿，将有利于助力补齐农村地区、边远山区、林牧区等场景的移动通信基础设施覆盖短板，加快形成新型广电媒体传播网、国家文化专网和国家新型基础设施网。

打好5G应用发展“团体赛” 拓展市场新空间

经过各方努力，我国5G网络建设和用户发展全球领先。工信部近日公布的数据显示，截至今年5月底，我国建成全球规模最大的5G网络，5G基站总数达170万个，占全球5G基站的60%以上，登录5G网络的用户已经达到4.5亿，占全球5G登网用户的70%以上。同时5G消息、5G新通话、AR/VR等个人应用迅速发展。

根据工信部最新部署，今年计划新增5G基站60万个，还将实施5G行业应用“十百千”工程，选择10个垂直行业，每个行业形成100个标杆示范，新建1000个5G行业虚拟专网，打造“5G+工业互联网”升级版。

“5G应用的主战场在赋能实体经济、在赋能千行百业。”张从武表示，推动5G跨界融合应用必须紧密结合行业特点和发展需求，充分把握5G应用发展的阶段性、创新性和复杂性特点，按照“分业施策、有序推进”的原则，分重点、分批次，循序渐进，在部分应用需求强烈、基础较好、带动性强的重点行业，形成突破性进展，待成熟后，逐步复制推广到千行百业。

张从武认为，中国广电参与共建5G应用产业生态，有利于形成各方下场“参赛”的新局面，共同打好5G应用“扬帆远航”发展的“团体赛”。在业务拓展上可以充分发挥兼具广电事业、文化产业与通信行业多重属性的体制机制优势，在音视频领域制作生产、国家文化数字化等方面，创新提供个性化、差异化和精准化服务。

赵良毕也指出，中国广电依托700MHz5G网络搭建广电5G应用平台，有望争取5G节目直播主导权、建好国家政务专网、推进“国家文化大数据专网”项目建设，提供具有宣传文化特色的差异化运营服务，拓展市场新空间。

(责编：申佳平、吕骞)