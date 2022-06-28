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我科学家开辟碳材料研究新方向

2022年06月28日08:21 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京6月27日电  （记者吴月辉）记者日前从中国科学院获悉：中国科学院化学研究所郑健研究员团队在常压下通过简单的反应条件，创制了一种新型碳同素异形体单晶——单层聚合碳60，为碳材料的研究提供了全新思路。该成果发表在国际学术期刊《自然》上。

　　碳材料被认为是一种未来材料。通过调节碳材料的带隙，可以使其表现出迥异的电学性质，如金属、半导体和绝缘体，在晶体管、能源存储器件、超导等领域被广泛应用。因此，制备新型碳材料一直是材料领域的前沿科学问题。

　　碳有多种同素异形体，包括金刚石、石墨、富勒烯、碳纳米管、石墨烯和石墨炔。碳材料的性能与其拓扑结构密切相关。此次，郑健团队成功创制了新型碳同素异形体单晶——单层聚合碳60。该材料在非线性光学和功能化电子器件方面具有重要的应用前景，在超导、量子计算、信息及能量存储、催化等领域也具有应用潜力。


　　《 人民日报 》（ 2022年06月28日 13 版）
(责编：赵竹青、陈键)

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