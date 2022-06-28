本报记者 李林宝

“双碳”背景下，推广新能源汽车逐步成为我国推动经济高质量发展和节能减排的重要抓手，同时也对充电桩布局及供电稳定性提出更高需求。南方电网近年来加快推进城乡充电设施一体化布局，着力为新能源车车主提供兜底、普惠的充电服务。截至2021年底，南方电网在广东累计建设投运充电桩2.7万个。

打通乡镇充电“最后一公里”

广东省茂名化州市新能源车车主陈先生在市区经营水果店，也在老家新安镇新塘村承包土地种植水果，经常需要往返两地，“没想到供电局把充电桩建到了农村老家，在乡下也能实现‘充电自由’，通过手机扫码就可实现方便快速充电。”

2021年底，南方电网广东茂名化州供电局先后投入600多万元，建设11个充电站，改变了当地农村没有充电桩的历史。

“乡镇新能源车的增长，在春运期间体现最明显，一到过年，就感觉返乡的车流中‘绿牌车’更多了。”南方电网广东茂名化州供电局新安供电所所长伍世峰告诉记者，今年开电动汽车回村的车主都很欣喜，“再也不用特意跑到20多公里外的市区去充电了。”

日益完善的充电设施，增强了新能源车车主绿色出行的底气。今年春节前，广州车主邓先生驾驶电动汽车返回湖南老家，因大雾京港澳高速某段封闭改走乡道，“非常担心车子歇在半路，幸好通过导航搜索发现乳源大桥镇充电站就在2公里外，心里顿时觉得好踏实！”

今年春运期间，南方电网广东电网公司投资建设的充电桩共计服务用户充电159.71万次，产生充电量2589.69万千瓦时，同比增长140%。

“今年，我们预计新增充电设施投资6亿元，建设充电桩6600个。”南方电网广东电网公司产业发展部相关人员介绍。

优化服务护航绿色出行

在广东电网公司新投运的广州木棉北高速公路充电加油站，超级充电桩表现“亮眼”，单桩峰值充电功率达到450千瓦，可实现“充电5分钟，续航200公里”。“比等一杯奶茶的时间还短，就解决了我的‘里程焦虑’。”车主曾先生表示很满意。

在40公里之外，是广东电网公司投运的另一个站点广州金龙充换电加油站，这里不仅可以提供传统加油服务，还可以为电动车提供充电、换电、移动补电等多种服务。据了解，该站点是广东电网公司联手石化、汽车制造等企业，探索实践“充电+换电+加油”多站合一综合能源补给站模式的典型，旨在满足不同类型车主的出行需求。

针对新能源车车主日益增多的趋势，广东电网公司节假日期间在高速服务区推行“超充+换电”，采取“潮汐式”充电疏导，即根据双向充电情况，现场安排人员引导车主经服务区下穿通道前往对向空闲的服务区进行充电，从而有效提升服务区承载力，缓解“一桩难求”“充电一小时、排队四小时”等充电紧张问题。另外在高速环线的关键枢纽点增加多台次移动补电车，对新能源车提供紧急补电服务，提高充电站的电力保障能力。

助力智慧城市建设

在东莞松山湖园区的绿树浓荫下，由南方电网广东东莞南区供电局建设的太鲁阁公园光储充示范样板工程不仅具有“美丽颜值”，也是一座“高智慧”充电站，该站可实现光伏、储能、充电高效协同、能量互补，满足当地居民绿色出行需要，助力园区实现减少碳排放目标。

2021年，广东东莞南区供电局累计投入262个充电桩，全年充电5.3万次，充电量118万千瓦时，节约燃油55.53万升，减少机动车污染物排放1251.6吨，形成了松山湖“10分钟”充电圈小生态。

据了解，广东电网公司将在粤港澳大湾区城市的营运车辆停车场、高速公路出入口附近等区域，加快建设“集中式快速充电站”，重点为公交、出租、物流等营运车辆提供服务。同时充分利用自有和社会资源，加强与社会资本合作，快速布局充电桩，为新能源车车主提供便利服务。

“充电大数据的分析利用将对智慧城市的建设起到举足轻重的作用，主要体现在打造新能源社区和利用大数据分析为客户‘画像’，优化充电策略，并为新能源汽车的投放提供数据决策和分析等方面的支持。”南方电网广东东莞供电局市场营销部高级经理刘红向记者介绍。

《 人民日报 》（ 2022年06月28日 10 版）

(责编：赵竹青、陈键)