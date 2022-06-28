中国广电5G网络服务启动
黄坤明出席启动仪式
2022年06月28日08:22 | 来源：人民网－人民日报
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新华社北京6月27日电 6月27日，中国广电5G网络服务启动仪式在中国共产党历史展览馆举行。中共中央政治局委员、中宣部部长黄坤明出席并启动中国广电5G网络服务。
建设中国广电5G网络，是深入贯彻落实习近平总书记关于“打造智慧广电媒体，发展智慧广电网络”重要指示的重大举措。这次广电5G网络服务启动，标志着全国有线电视网络整合和广电5G建设一体化发展取得新的突破性进展，我国广电网络初步形成“有线+5G”融合发展新格局。
自2019年6月获颁5G商用牌照以来，中国广播电视网络集团有限公司按照中宣部、工信部、广电总局部署，与中国移动一并秉承共建、共享、共赢原则，加快推进5G网络共建共享，在全球范围内打造了媒体与通信行业深度融合发展的典型案例。中国电信、中国联通、中国铁塔等鼎力帮助，确保了广电5G网络高标准规划、高效率建设、高起点开网。
中国广电5G网络服务启动后，将充分发挥综合传输优势，加快形成新型广电媒体传播网、国家文化专网和国家新型基础设施网，面向政用、民用、商用和工业用，创新提供个性化、差异化和精准化服务。
《 人民日报 》（ 2022年06月28日 04 版）
(责编：赵竹青、陈键)
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