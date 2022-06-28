本报记者 汪文正

今年以来，得益于RCEP 协定生效等利好因素，柳工集团海外整机和配件订单不断增多。图为柳工集团工程机械全球配件中心内，工人驾驶高位叉车装运配件。

黎寒池摄（人民视觉）

RCEP生效实施，为中国对东盟出口贸易创造了更好的发展条件。图为中老国际货运班列庆铃汽车专列在重庆团结村车站等待发车，该班列为重庆本地国产品牌汽车整车出口东盟市场节约了1-3天。

新华社记者 黄 伟摄

数据来源：商务部《〈区域全面经济伙伴关系协定〉专题培训教材》

到6月底，《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）正式实施生效满半年。半年间，RCEP“朋友圈”不断扩大。今年1月1日起，RCEP对文莱、柬埔寨、老挝、新加坡、泰国、越南、中国、日本、澳大利亚和新西兰等10国正式生效，2月1日起对韩国生效，3月18日起对马来西亚生效，5月1日起对缅甸生效。1-5月，中国与东盟贸易规模达3712.1亿美元，同比增长10.2%；对韩国、新西兰贸易规模也实现增长。

目前RCEP的15个签署成员国中生效成员数量已达13个，为各成员国的企业和消费者不断释放更多红利。

企业和消费者都受益

——RCEP生效后，中国与东盟、澳大利亚、新西兰之间的立即零关税比例超过65％，与韩国相互立即零关税比例达到39％和50％，与日本相互立即零关税比例达到25％和57％

RCEP是由东盟与中国、日本、韩国、澳大利亚、新西兰等自贸伙伴共同推动达成的大型区域贸易协定。与欧盟、CPTPP等区域贸易集团相比，RCEP在人口、经济总量、货物贸易规模等方面均为迄今全球体量最大的自贸区。RCEP采用区域积累的原产地规则，货物贸易最终零关税的产品数量整体将超过90%；同时采用负面清单推进投资自由化，提升了投资政策透明度。

半年来，不少传统外贸大省企业已从RCEP生效带来的关税优惠、通关简化、贸易投资便利化等红利中充分受益。

在浙江，RCEP于1月1日生效实施后首月内，全省签发优惠原产地证书5190份，货值超2.4亿美元，为相关企业关税减让超1300万元。1-4月，RCEP为浙江企业实现进出口税收优惠超4000万元，浙江省对其他RCEP成员国进出口同比增长10.5%。

宁波狮丹努进出口有限公司1月份为一批出口澳大利亚的服装产品成功开具了RCEP原产地声明。该公司工作人员告诉记者，RCEP成员国中的澳大利亚和东盟各国是公司重要的海外出口市场，“这一声明是宁波首份RCEP原产地声明，使公司货物在进口国可享受零关税待遇，极大增强了公司外贸业务的自主性和灵活性。”

行业发展迎来更多契机。在广东，随着RCEP生效，市场准入放宽，更多产品涌入国际市场，促使广东陶瓷企业进一步转型升级。广东欧文莱陶瓷有限公司关务负责人朱志方介绍，该公司在自主研发的多款新产品中运用触感工艺新技术，开拓RCEP市场，“今年以来，公司已申请输韩国瓷砖的RCEP原产地证书9份，货值超258万元人民币，预计可享受关税减让超10万元。”

RCEP也给中国消费者带来了更丰富的消费体验。RCEP生效当天，大批产品关税立降为零。其中，中国与东盟、澳大利亚、新西兰之间的立即零关税比例超过65％，与韩国相互立即零关税比例达到39％和50％，与日本相互立即零关税比例达到25％和57％。

“日本家电、东南亚水果、澳洲奶粉……经常购买进口货的人能感觉到，这半年，优质进口商品越来越多了，部分商品价格有所下降。”北京白领陈女士说。据商务部有关负责人介绍，外国高质量商品在RCEP生效激励下更多进入中国消费市场。同时，零关税降低了进口商品成本，加上高水平的贸易便利化措施，消费者能以更心仪的价格、更快捷的速度买到进口商品。

“组合拳”抢抓RCEP机遇

——中国梳理RCEP的701条约束性义务和170项鼓励类义务，要求各地高标准履行RCEP承诺，引导产业和企业适应区域市场更开放的环境、更充分的竞争

“今年以来，我们对日出口货值比去年增长近1/4。RCEP实施前后，拱北海关组织了多场专题政策宣讲会，为我们进一步拓展日本市场提供了很大帮助。”长兴特殊材料（珠海）有限公司关务负责人李慧介绍，今年以来，该公司已获得拱北海关签发的原产地证书44份，超3100万元的货物享惠出口，“不久前，公司一批价值近41万元的高性能涂料发往海外，在进口国可享受约4万元的关税优惠。”

得益于当地海关部门的稳企惠企举措，珠三角地区的化工材料、纺织服装、塑料制品等传统优势产品借助RCEP利好，进一步巩固拓展海外市场。1-5月，拱北海关累计签发输日RCEP原产地证书1165份，签证金额近3.4亿元。拱北海关推进原产地证书“自助打印”“智能审核”等便利模式，为辖区企业提供“共享式”打印服务，1-5月该关辖区企业自助打印证书约3万份，同比增长超八成。

半年来，各地各部门纷纷为释放RCEP政策红利打出“组合拳”。

年初，商务部、国家发展改革委、工业和信息化部、人民银行、海关总署、市场监管总局印发《关于高质量实施RCEP的指导意见》，引导地方、产业和企业在RCEP生效后适应区域市场更加开放的环境、更加充分的竞争。商务、海关等部门在全国范围内举办大量培训宣讲活动，帮助企业抢抓RCEP机遇，扩大优势产品出口和优质商品进口。4月，由商务部主办、重点面向企业的“全国RCEP系列专题培训”启动。培训内容包括RCEP整体情况和主要内容介绍、RCEP货物贸易市场准入及原产地规则解读、RCEP服务贸易、投资市场准入承诺和规则解读以及中国有关行业面临的机遇、挑战和建议等。

各地区也持续做好宣介和服务，加快市场主体与RCEP融合进程。在江西，省商务厅等6部门近日出台意见，提出大力发展货物贸易、加快发展外贸新业态、深化双向投资合作等7个方面、21项重点任务，深入对接RCEP。在广西，自治区国资委、商务厅等部门重新组建广西供应链服务集团，打造服务RCEP的大宗商品供应链平台。

专家指出，中国为释放RCEP政策红利贡献良多。“中国将RCEP作为深化制度型开放的重要平台，梳理了RCEP的701条约束性义务和170项鼓励类义务，要求各部门、各地方高标准履行RCEP承诺，推动形成全国从上到下对照RCEP等高标准协定深化改革的良好氛围。”商务部国际贸易经济合作研究院院长顾学明说。

中国积极推动与RCEP深度对接、积极履行开放承诺，也彰显了持续扩大开放的决心和诚意。“在服务贸易领域，与加入世贸时承诺的100个部门相比，中国在RCEP中增加了22个部门的开放承诺，按世贸承诺已经开放的部门中，有37个部门在RCEP中提高了开放承诺水平。”商务部副部长王受文说。

“共赢”成为RCEP关键词

——今年一季度，泰国对RCEP伙伴的贸易总额同比增长23%；日本与RCEP伙伴的贸易总额近2000亿美元，占日本整体外贸47.6%；韩国3月出口额创自1956年有贸易统计以来的最大增幅

半年来，RCEP对域内其他各国同样利好多多，“共赢”已成为RCEP“朋友圈”的关键词。

RCEP为泰国果农带来更广阔的市场。“金枕榴莲在中国很受欢迎，也是我们种植的主要品种。”在泰国尖竹汶府经营榴莲果园的诗拉朋介绍，她将更注重优质品种的培育，以满足中国消费者的多样化需求。今年以来，泰国企业对华农产品出口时间和成本大为缩减，从水果班列到“榴莲快线”，泰中贸易持续增长。

今年一季度，泰国对RCEP伙伴的贸易总额超过2.7万亿泰铢，同比增长23%，其中加工农产品增长43%。同期，越南对中、日、韩及其他东盟国家贸易增速超10%；日本与RCEP伙伴的贸易总额近2000亿美元，占日本整体外贸的47.6%，增长11.5%。RCEP今年2月1日对韩国生效以来，韩国3月出口额达634.8亿美元，同比增长18.2%，成为韩国自1956年有贸易统计以来的最大增幅。

顾学明分析，RCEP降低了区域各国的贸易商品关税，通过高水平的经贸规则对区域贸易投资和产业链供应链价值链产生积极作用。同时，RCEP还激励企业依托各成员国的比较优势进行跨境整合，优化区域产业链供应链布局，提高综合生产率和产品竞争力，“在这个逐步调整的过程中，各成员国都有机会凭借自身优势参与并不断提升在区域价值链中的地位，推动形成互利共赢的区域产业链供应链合作格局。”

展望下半年，RCEP红利将持续释放，进一步增强区域产业合作、加强区域产业链供应链，助力中国外贸保稳提质。

5月，中国进出口增速回升至9.6%，外贸领域呈现恢复性增长势头。商务部新闻发言人束珏婷表示，中国自贸协定伙伴增多，为实现今年外贸保稳提质目标创造了有利条件，自贸协定发挥的减税和贸易便利化作用将有力推动外贸发展。

(责编：赵竹青、陈键)