原标题：稳投资惠民生 城市基础设施建设加速“补短板”

城市基础设施建设是重要的民生工程、发展工程。《经济参考报》记者获悉，当前，我国多地城市基础设施建设正在提速，包括老旧小区改造、综合管廊建设、燃气热力旧管道更新、污水垃圾收集处置、内涝治理等一批项目正在加速推进。

业内专家表示，城市基础设施兼具社会效益及经济效益，发力城市基建大有可为。应进一步完善投融资机制，有序引导更多社会资金参与。

城市基础设施加速补短板

6月23日，江西南昌西湖区中山路252号院居民迎来了天然气通气。这个老旧社区因历史原因多年一直未能通气。自2010年天然气进入南昌以来，天然气建设整体提速，但部分老旧社区的管道天然气覆盖率依然较低，仅市区主城便有约15万余户尚未接通天然气。

近年来，虽然我国城市经济发展迅速，但基础设施建设水平还有待提高。中国城市规划院院长王凯表示，我国城市基础设施和公共服务设施建设历史欠账多，普遍存在设施能力不足、建设标准不高、发展理念落后、运营管理粗放等问题。

“除了天然气建设存在较大短板外，老旧小区、排水防涝能力、综合管廊系统、污水收集、垃圾处理等多方面设施也亟须进一步加强和升级。”王凯说。

在此背景下，城市基础设施“补短板”成为关切点。从《2022年新型城镇化和城乡融合发展重点任务》到《关于推进以县城为重要载体的城镇化建设的意见》，再到《“十四五”新型城镇化实施方案》，再到城市燃气管道更新改造等专项实施方案，今年多份政策文件释放了城市基础设施建设加速信号。

各地也纷纷制定基础设施补短板任务清单。山东日前发布《城市市政公用设施网建设行动计划》，从道路系统、水系统、能源系统、环卫系统、园林绿化系统等六方面展开建设；浙江计划2022年新建城镇燃气管网1200公里、完成老旧小区改造不少于600个；安徽今明两年力争开工建设城市地下综合管廊100公里；云南将加强城市防洪排涝、污水和垃圾收集处理体系建设，新开工改造1500个城镇老旧小区。

重点补齐县域基础设施短板

今年5月发布的《关于推进以县城为重要载体的城镇化建设的意见》首次明确，新一轮新型城镇化将以县城为重要载体。业内指出，当前新一轮城镇化建设中，县域基础设施补短板是重中之重。

华创证券分析师王彬鹏表示，我国县和县级市拥有全国超过60%的人口，但从2020年数据显示，县级户籍人口城镇化率仅21.9%，城镇化建设仍有较大空间。同时，从2013年至2020年，县域政府固定资产投资复合年均增长率仅0.2%，明显低于其他能级城市。国家发展改革委数据也显示，县级城市人均市政公用设施固定资产投资仅为地级及以上城市城区的1/2左右。

王彬鹏表示，县城及下辖建制镇在交通设施、水利管网、园林建设、污水处理、安置住房等方面存在明显短板，未来市政公共设施的提档升级和更新改造是补短板的重要内容。

《国家新型城镇化规划（2021-2035）》也明确县域补短板，促进县城公共服务设施提标扩面、环境基础设施提级扩能、市政公用设施提档升级、产业配套设施提质增效，实现公共设施能力与常住人口规模基本匹配。例如，健全垃圾收集处理设施建设，到2025年，生活污水处理率提高至95%以上。此外，推进老旧小区改造，到2025年，县城基本停车需求得到有效保障，每县（市）建成等级公路客运站，基本普及公共供水，北方地区县城集中供热基本实现全覆盖。

投资规模料持续扩大

“包括旧改、燃气等方方面面的城市更新是解决老百姓‘急难愁盼’问题的重要民生工程，也是‘稳增长、调结构’的重要方面之一。”住房和城乡建设部总经济师杨保军曾表示，我国经济发展正处在爬坡过坎的重要关口，需要促进消费恢复发展和扩大有效投资，增强内需对经济增长的拉动力。据不完全统计，截至2021年底，全国411个城市共实施2.3万个城市更新项目，总投资达5.3万亿元。

业内指出，城市基础设施建设具有资金投入量大、建设周期较长的特点，需要中长期资金提供支持。预计未来数年，随着城市化推进，我国城市基础设施建设仍将继续保持较大的投资规模。

根据住建部此前透露的燃气管网改造方案来看，到2022年底，全国城市管道老化更新改造力争开工改造约2万公里、完成投资额500亿元。在综合管廊方面，据兴业证券预测，“十四五”期间国内城市综合管廊合计投资规模将达3542.12亿元，较“十三五”的2599亿元增长36.29%。海绵城市建设方面，据国泰君安研报显示，预计2021到2030年海绵城市投资规模达7万亿元，10年复合增长率达16.6%。

需要注意的是，如何及时、有效地解决建设资金筹措问题，将是城市基础设施建设长期面临的问题。王凯表示，要真正解决城市基础设施长期可持续发展的问题，须构建和完善基础设施项目价格形成机制和市场回报机制。

“从融资渠道来看，一些地方尤其是县域融资渠道较窄，筹资能力较弱，对转移支付的依赖度更高。因此，引导社会资金参与基础设施建设是关键。”王彬鹏说。

远东资信研究与发展部研究员申学峰认为，产业化经营是城市基础设施发展的趋势所在。他表示，随着经济不断发展，城市对基础设施的需求日趋扩大，对基础设施的依存性也逐步提升，只有产业化发展，才能让不断增长的需求可持续。建议利用PPP、REITs等融资渠道，缓解因项目周期影响，资金长期被占用的问题，满足基础设施建设量和投资量不断扩大的需求。（记者 梁倩 汪子旭 崔璐）

(责编：赵竹青、陈键)