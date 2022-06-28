原标题：6G发展再迎里程碑 网络架构设计获突破

尽管6G网络架构尚处于研究阶段，但中国移动近日发布的《中国移动6G网络架构技术白皮书》（以下简称《白皮书》），已被业界视为6G发展中的里程碑。

这一业界最新研究成果是中国移动在2020年《2030+网络架构展望》白皮书的基础上，对6G网络架构的发展驱动因素、设计理念、总体设计、系统设计、组网设计等内容的进一步丰富。

中国移动副总经理高同庆介绍，如同移动通信系统的骨骼和中枢，网络架构是6G系统的核心。作为移动通信网络代际发展的核心标志之一，网络架构设计的前瞻性、可行性、兼容性将直接影响移动通信网络的发展路径和应用成效，必须提前考虑。

中国工程院院士邬贺铨表示，6G网络架构是全球关注的焦点，《白皮书》对6G网络架构设计进行了前瞻性的尝试和探索，创新性系统化考虑了数字孪生、网络安全等多种要素，非常有意义。

《白皮书》强调，6G网络的架构设计，既要面向数字化时代变革，与国家战略高度契合，又要考虑新场景新需求的驱动，同时还要论证跨界领域新技术的发展态势和引入的可行性。

中兴通讯首席科学家向际鹰说：“《白皮书》创新性地将6G网络架构的新特征归纳为三体、四层、五面，这是业界第一次看到如此高度凝练，又通俗易懂的网络架构特性总结。”

中国移动介绍，“三体”指网络本体、管理编排体、数字孪生体，“四层”为资源与算力层、路由与连接层、服务化功能层、开放使能层，“五面”是控制面、用户面、数据面、智能面、安全面。

6G是全球移动通信产业技术创新的焦点，全球通信技术强国、领先的运营商和技术公司均已加入6G研发行列。尽管面向6G的技术研发仍处于探索阶段，但它将在什么时候发生，又将怎样改变人类社会，是公众持续关注的问题。

按照移动通信产业“使用一代，建设一代，研发一代”的发展节奏，业界预测6G将在2030年左右商用。

根据IMT-2030（6G）推进组发布的《6G总体愿景与潜在关键技术白皮书》所展现的场景，6G将在5G基础上从服务于人、人与物，进一步拓展到支撑智能体的高效互联，实现由万物互联到万物智联的跃迁，最终助力人类社会实现“万物智联、数字孪生”的美好愿景。

紫金山实验室副主任兼首席科学家、东南大学教授尤肖虎说：“6G虽然是面向2030年之后的新一代移动通信，但5G的发展将为6G奠定基础。面向6G的技术与现有的5G技术逐渐结合，平滑过渡，将使现有的5G投资更有效，未来的6G发展更踏实。”

对此，中国工程院院士、北京邮电大学教授张平亦指出，网络架构需要向上兼容、向下发展，需要重视智能化对网络简约因素的作用，通过智能减少网络复杂性付出的代价，实现熵减。（记者 刘 艳）

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