原标题：站上风口的临期食品能否自成一派？

据公开资料显示，主营临期食品的折扣连锁超市小象生活日前已完成数千万元A轮融资。继天使融资之后，间隔短短一年的时间，小象生活再次获得融资，足见资本市场对临期食品赛道的热情。

近两年，临期食品行业焕发了生机，成为热门的线下零售业态之一。“临期商品、折扣特卖”为主题的商超和门店悄然兴起，临期特卖也加速呈现连锁化、品牌化的扩张趋势。

卖点突出迅速出圈

“6.9元的沐浴露、3元一罐的雀巢咖啡、5元的法国巴黎水、半价销售的乐事薯片，德亚纯牛奶20元一箱，在这里都可以买到。”6月25日，在北京一家临期商品折扣店，90后消费者孙女士正在肆意地“买买买”。她告诉记者，价格如此便宜的秘诀就是产品多了“临期”二字。

近两年，临期食品折扣店持续走俏，尤其受到年轻群体的关注。在一众零食爱好者的眼中，这里是薅羊毛的天堂。

记者近期走访了北京的好特卖、嗨特购等临期食品折扣店，这些店里销售的商品基本为市场普遍售价的1折至5折。货架上的食品距过期一般还有2～3个月，有的甚至达半年以上。“低价策略击中了价格敏感型消费者，复购率一般超过五成。”一临期食品超市的商家告诉记者。

临期食品的意思，就是“濒临保质期，但仍在保质期”内的产品。在业内人士看来，临期食品是一个早就存在的现象，主要商品来源一个是外贸进来的非畅销品牌的尾货，另一部分则是已有的消费品牌和零售渠道的库存。这些尾货以前一般只在一些“灰色地带”进行销售，像夫妻店、批发市场等，没有形成品牌化。专营临期食品折扣店的出现，能让消费者以更低的价格享受到产品，同时还能帮助商家消耗库存、提高转化。

品类丰富、价格便宜，令折扣零售店迅速出圈，业态持续扩张，广泛进入社区、购物中心、写字楼、街铺等多种场景，跑出了好特卖、嗨特购、小象生活等一批专营临期食品折扣的超市，遍布一线城市到县城市场。

折扣超市的热度持续走高，助推临期食品行业加速发展。艾媒咨询数据显示，2021年临时食品市场规模已达318亿元，2025年市场规模将达401亿元。业内普遍认为，临期食品和尾货赛道是典型的千亿元赛道，实现这个赛道的品牌化和连锁化进程，才刚刚启程。

业态进一步多元化

找到“宝藏”的不只是消费者，还有各路资本。2021年以来临期食品行业多个品牌获得融资，包括好特卖、繁荣集市、小象生活、嗨特购在内的多家企业，纷纷斩获融资。同时，临期食品赛道也变得拥挤起来。天眼查数据显示，去年我国新增临期食品企业125家。

以头部企业好特卖为例，不到3年已经完成5轮融资，其目前已在北京、上海、深圳、广州等多个重点城市布局超过400家门店，预计未来三年门店总数将超过5000家。

除了这些新晋品牌，大型的零售商超也纷纷抢滩折扣店。盒马、永辉超市、苏宁等传统商超品牌都已入局。其中，苏宁计划在今年开设100家折扣店，主要销售网红代购、折扣商品、进口休闲为主融合日常生活必需品。盒马也看上了临期食品这档生意，去年10月，盒马生鲜奥莱横空出世，主要出售各门店当天没卖完的“日日鲜”商品。

此外，记者走访中发现，在北京一些世纪华联超市、物美生活超市，以及便利蜂、711等便利店，在各门店入口处均设有“特价活动专区”，摆放着薯片、饮料等各类打折促销的临期食品。在线上渠道，拼多多、天猫、淘宝等电商平台从2020年底开始也陆续出现了不少临期食品折扣店。京东平台上，有商家售卖进口临期饼干商品折扣力度低至1~2折，拼多多平台的临期辣条商品月销量达到10万件以上。可以说，在多重因素的共同作用下，临期折扣店的业态正逐步走向成熟。

运营模式可否持续

值得关注的是，在走访中记者发现，有部分临期食品商店，所售商品并不局限于食品，还包括酒水、护肤品、日用品等其他并未临期的商品。相比大众耳熟能详的品牌，大量新品牌或自有品牌已成为店内的主力商品。这些商品大都为正期产品，产品类别囊括咖啡、巧克力、螺蛳粉、小火锅、卤味等，售价基本为五折左右。

业内人士认为，将临期食品作为引流工具，可以化解流量困局，店铺在获得稳定客源之后，延伸出卖正期商品的模式，有利于增加营收利润，解决商品货源不稳定的难题，同时也给新品牌提供了铺货渠道，使行业进一步增强了可持续性。

但伴随而来的质疑声也不断，关于货源紧缺，临期食品折扣店产品不临期，而是陈列众多小品牌产品的声音不断出现。

在美团和小红书等平台上有消费者吐槽，慎买折扣店里的不知名品牌商品，甚至还有人发布了相关避坑指南。同时一些消费者对食品安全也产生质疑。黑猫投诉平台上就有消费者称，在临期食品商店购买咖啡冻干粉结块出现霉斑、买到过期化妆品商家拒绝赔偿等等。

在临期特卖领域，日本诞生了堂吉诃德，作为一个零售新业态，在中国同样可以成为零售业的重要补充。在这个与时间赛跑的行业，机会与风险并存，临期食品商家需要在供应链、营销、物流方面修炼好内功，形成规模和品牌效应，既要有“好价格”吸引消费者，还要有“好产品”留住消费者，才能在发展中占据优势。（记者 杨冉冉）

(责编：赵竹青、陈键)