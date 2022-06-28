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192号段启动北京试商用 5G套餐最低118元

2022年06月28日08:49 | 来源：北京日报
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原标题：192号段启动北京试商用 5G套餐最低118元

　　“早早就预约了，今天拿到号码很激动！”昨天上午，在歌华大厦一楼的中国广电营业厅中，工作人员给5位从预约库中抽中的用户办理新号码，中国广电北京的试商用拉开帷幕。在拿到5G牌照的第三年，被称为“第四大运营商”的中国广电启动5G网络服务，其资费价格也在官网公布，行业专家分析中国广电机遇与挑战并存，能否把握好机会对中国广电来说是一个考验。

　　192号段5G套餐最低118元

　　192号段的资费情况也正式公布。据中国广电5G官网显示，192号段一共有10档套餐，其中便宜的精彩套餐共3档，月资费为38元至68元；5G精彩套餐分为118元至588元7档，其中118元套餐含40GB国内流量、200分钟国内通话。目前中国广电首批适配手机和机型也已陆续公布，首批至少有126款手机机型可适配中国广电号段。

　　对比目前其他三大运营商的资费标准来看，其价格并不占很大优势。联通5G中129元套餐包含30GB国内流量和500分钟语音通话；移动5G套餐则从128元至598元不等，目前还享受限量7折优惠，5G智享128套餐优惠后为每月89.6元，包含30GB国内流量和500分钟通话时长；电信5G套餐129元起，包括30GB国内流量和500分钟通话时长。

　　“中国广电的资费优势不明显，面临的竞争很大。”产经观察人士丁少将说道。

　　手握黄金频段共享移动基站

　　对于“非科班”出身的第四大运营商，中国广电也有自己的“王牌”。这就要提到中国广电掌握的700MHz频段，据了解，700MHz频段为低频段，具有信号覆盖广、穿透力强等特性，5G建网组网成本相对较低。这一黄金频段一直以来也是其他运营商眼中的香饽饽，也正是因为这个资源优势，促成了移动和中国广电的合作。

　　2021年，中国广电和中国移动在北京启动700MHz 5G网络共建共享。移动先行承担《补充协议》约定范围内700MHz无线网络全部建设费用，并先行享有上述无线网络资产所有权，双方均享有700MHz无线网络使用权。

　　“中国广电和移动共享共建基站，可以实现共赢。广电可以借助移动快速完成基础设施建设，减少前期投资成本，移动可以借此提高全国5G覆盖的效率。”丁少将说。

　　能否打破“三足鼎立”格局

　　中国广电入局是否会带动产业格局发生改变，给用户提供更多的选择？答案是肯定的，但也有专家认为，存量用户的手机号已和很多数字业务深度绑定，因此整体不会发生太大变化。

　　工信部披露数据显示，截至5月末，三大运营商的移动电话用户总数达16.6亿户，比上年末净增1966万户。其中，5G移动电话用户达4.28亿户，比上年末净增7334万户，占移动电话用户的25.8%。

　　丁少将表示，5G应用在产业端有更多的想象空间和价值，三大老牌运营商和各行各业合作交流很多，相比之下中国广电还缺少这方面的经验，不管是在C端还是B端，都面临着不小的挑战。

　　“但是广电依旧有机会，目前5G的普及率还没有达到高点，市场仍存在可能。”丁少将分析，和三大运营商相比，中国广电则是轻装上阵，可以更具创新并且利用优惠吸引用户，还可以捆绑一些自身的优势业务，将来也会对传统电信运营商带来冲击。能否把握好机会，这或许是中国广电面临的重大考验。

(责编：赵竹青、陈键)

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