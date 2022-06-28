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中国广电5G开启试商用 客服：内测尚未向公众开放

2022年06月28日08:49 | 来源：北京青年报
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原标题：中国广电5G开启试商用 客服：内测尚未向公众开放

　　拿到5G牌照3年后，国内第四大运营商中国广电5G网络服务昨日开启试商用。北京青年报记者体验后发现，目前还不能进行选号办理。记者通过中国广电客服获悉，试商用阶段其5G服务还未面向公众推广，正式开放时间将以公告为准。

　　据此前报道，中国广电于2019年6月6日获得工信部颁发的4张5G牌照之一，成为中国第四家5G通讯运营商。同年12月，中国广电收获工信部核发的192号段。今年6月8日，歌华有线微信公众号公布了广电5G开放预约的消息。6月26日，中国广电5G微信公众号宣布：“还有1天，中国广电5G网络服务将正式与大家见面。”

　　在中国广电拿到5G牌照后的3年建设期内，我国5G网络蓬勃发展。截至今年5月，除中国广电外的三大运营商5G用户数已达到8.987亿。据工信部最新数据，我国5G基站数已达到161.5万个，5G移动电话用户数超过4亿户。

　　北青报记者对选号办理流程进行体验后发现，虽然可以选择号码和套餐，但在提交订单时页面无法跳转，并显示错误代码。中国广电客服向北青报记者介绍，目前其5G服务刚开启试商用阶段，只面向内部员工和友好用户进行内测，尚未对社会面推广，试商用结束时间将以公告为准。

　　客服表示，除了歌华有线微信公众号、中国广电官网外，之后还将开放App等触点。北青报记者注意到，目前中国广电营业厅小程序已上线，其中推出了5G视频彩铃、192邮箱等配套服务，“但现在不建议大家去登录，因为还没有正式上线，大家登录之后可能没有反应。”客服说。

　　关注

　　中国广电公布7款5G套餐

　　6月27日，中国广电官网公布了一批192号段5G靓号和4G、5G两种套餐。5G精彩套餐共7款，每月资费在118元到588元不等。其中，118元套餐含40GB国内流量、200分钟国内语音；158元套餐含60GB国内流量、200分钟国内语音；188元套餐含80GB国内流量、400分钟国内语音；228元套餐含100GB国内流量、600分钟国内语音；288元套餐含150GB国内流量、700分钟国内语音；388元套餐含230GB国内流量、1000分钟国内语音；588元套餐含398GB国内流量、1600分钟国内语音。

　　此外，办理套餐用户可开通亲情网功能，主号按10元/月收费，可免费添加3张成员号，3张以外1元/张/月，成员间国内语音互打免费(不含港澳台)。

(责编：赵竹青、陈键)

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