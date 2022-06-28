人民网北京6月28日电 （记者罗知之）据人民银行官网消息，近日，人民银行行长易纲在接受媒体采访时表示，绿色融资快速增长，截至2022年3月，中国绿色贷款余额已超过18万亿元，增长迅速。中国境内绿色债券余额约1.3万亿元，在全球位居前列。

“就货币政策而言，央行首要和最重要的职责是维护价格稳定。话虽如此，一些央行仍有政策空间，通过结构性货币政策促进绿色转型。”易纲说。

易纲介绍，为促进绿色转型，人民银行于2018年将优质绿色债券和贷款纳入中期借贷便利的合格抵押品范围，并在去年推出了碳减排支持工具和支持煤炭清洁高效利用专项再贷款两个新的货币政策工具，利率均为1.75%，支持符合条件的金融机构为具有显著碳减排效应的项目提供低成本融资。

截至今年5月末，人民银行通过两个工具向相关金融机构累计发放资金2100多亿元，带动减少碳排放超6000万吨二氧化碳当量，约占中国年碳排放量的0.6%。

此外，去年5月，人民银行修订印发《银行业金融机构绿色金融评价方案》，将金融机构发放绿色贷款和绿色债券业务纳入央行金融机构评级，以鼓励金融机构为绿色转型提供支持。

易纲强调，总之，央行可以在绿色转型中发挥作用，提高全社会对绿色转型益处的认识至关重要。

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