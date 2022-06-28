人民网北京6月28日电 （记者王连香）据中国国家铁路集团消息，铁路部门聚焦“四保”目标任务，认真落实铁路保通保畅工作措施，深入开展货运增运增收大会战攻坚战，着力加强口岸站运输组织，为稳住经济大盘、保障国际产业链供应链稳定提供有力支撑。

数据显示，1月至5月，中欧班列累计开行6153列、运输货物59万标准箱，同比分别增长2.7%、3%，综合重箱率达97.7%，呈现稳中有进的良好发展态势。截至5月底，中欧班列历年累计开行超过百列的国内城市达到34个，通达欧洲城市195个，涉及24个国家。

5月份，中欧班列开行1340列、运输货物12.8万标准箱，日均环比分别增长11%、12%，往返综合重箱率达98.5%，运行质量和运输效率稳步提升。铁路部门积极做好中欧班列西、中、东通道运输需求和各口岸能力统筹协调，加强班列流向组织，保障各口岸能力充分利用，确保各通道畅通稳定。

据国铁集团介绍，班列始发铁路局充分利用各班列运输能力，积极组织满编、满轴装车。各口岸站加强与海关等部门及相邻国家口岸站的沟通协调，千方百计用足用好口岸能力。阿拉山口国境站及时掌握班列状态、区间运行情况等信息，全力做到中欧班列优先取送、优先换装、优先制票、优先编组、优先发车。霍尔果斯国境站充分利用扩能改造后的新增能力，优化调整作业模式，精准调度指挥，加强通关协调，压减班列在站停留时间，持续提升日办理能力。二连口岸站在认真落实口岸疫情防控措施的基础上，加大运输组织协调力度，建立每日与蒙方口岸站联络通话制度，动态调整运输计划，确保进出口列车按需接车，打通运输梗阻。满洲里口岸站合理组织取送车作业，运转、装卸、交接等车间密切配合，畅通实时作业信息，按照换装品类提前腾空换装现场线路，为运转送车节约作业时间。绥芬河口岸站动态调整运输及卸车组织方案，提前备足人力、机械、短驳运输车辆，确保卸车能力充足。

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