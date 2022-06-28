人民网北京6月28日电 （记者申佳平）今日，在中共中央宣传部举行的“中国这十年”系列主题新闻发布会上，国家发展改革委副主任赵辰昕介绍，党的十八大以来，中国经济实力跃上新台阶。在转向高质量发展的进程中，不断创新和完善宏观调控，经济发展既保持了量的合理增长，也实现了质的稳步提升。

赵辰昕指出，十年来，中国经济总量由2012年的53.9万亿元上升到2021年的114.4万亿元，占世界经济比重从11.3%上升到超过18%，人均国内生产总值从6300美元上升到超过1.2万美元。创新型国家建设取得丰硕成果，2021年我国创新指数升至世界第12位，在一些重要领域实现了很多历史性跨越。区域重大战略扎实推进，乡村振兴战略稳步推进，新型城镇化水平和质量不断提升，区域城乡协调发展的潜力不断释放。

这十年，中国改革开放开创新局面。以经济体制改革为重点全面深化改革，社会主义市场经济体制更加成熟定型，高标准市场体系建设稳步推进，要素市场化配置体制机制更加完善，全国统一大市场正在加快形成，产权保护、市场准入、公平竞争和社会信用等市场体系的基础制度建设取得积极进展。全方位高水平开放型经济加快形成，共建“一带一路”取得实打实、沉甸甸的成果，与149个国家、32个国际组织签署了200多份共建“一带一路”合作文件，中老铁路建成通车，雅万高铁等一大批项目扎实推进；贸易和投资自由化便利化程度不断提升，境外投资存量从不足6000亿美元增至超过2.6万亿美元；积极参与全球经济治理，为构建人类命运共同体贡献了中国智慧和中国力量。

赵辰昕介绍，这十年，中国人民实现全方位生活改善。脱贫攻坚取得全面胜利，现行标准下9899万农村贫困人口全部脱贫，创造了人类减贫史上的奇迹。坚持人民至上、生命至上，强化“外防输入、内防反弹”，坚持全链条精准防控“动态清零”，抗击新冠肺炎疫情取得重大战略成果。就业质量显著提升，城镇新增就业年均1300万人以上。教育事业蓬勃发展，劳动年龄人口平均受教育年限达到10.9年，从人力资源大国向人力资源强国迈进。城乡基本医疗公共服务均等化水平不断提高，人均预期寿命居于中高收入国家前列，全民健身公共服务体系基本建立。社会保障惠及全体人民，民生兜底保障网进一步加固。

同时，这十年，中国生态文明建设取得显著成效。“绿水青山就是金山银山”这一重大理念深入人心，生态文明制度体系基本形成。作出力争2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和的庄严承诺，构建完成碳达峰碳中和“1+N”政策体系。大力推动产业绿色转型和能源结构调整，加快推进大型风电、光伏基地建设，坚决遏制高能耗、高排放、低水平项目盲目发展，单位国内生产总值能耗累计下降约26.2%。持续打好蓝天、碧水、净土保卫战，污染防治攻坚战阶段性目标胜利完成。山水林田湖草沙一体化保护和系统治理扎实推进。

此外，这十年，中国经济安全得到全面加强。我国粮食生产连续7年稳定在1.3万亿斤以上，实现谷物基本自给、口粮绝对安全，中国人把饭碗牢牢端在自己的手中。能源供给保障能力持续提升，煤电油气产供储销体系不断完善。产业链供应链安全稳定保障能力不断增强，5G、基础软件、工业母机、新能源汽车和智能汽车、可再生能源发展等领域的关键核心技术攻关步伐加快。防范化解重大风险攻坚战取得阶段性重大进展。

“面对百年变局和世纪疫情相互叠加的复杂局面，经济社会发展面临不少新的挑战，但我国发展仍处于重要战略机遇期，机遇大于挑战。”赵辰昕强调，完全有信心有决心、有基础有条件推动经济平稳健康可持续发展。

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