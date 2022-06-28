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观察：税收大数据定位 税收红利精准“滴灌”市场主体

人民网记者 车柯蒙
2022年06月28日10:52 | 来源：人民网
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“多亏了增值税留抵退税政策，我们两百多万留抵税额从账上的数字变成资金流，”近日，收到增值税留抵退税款项后，湖南雅士林茧业发展有限公司的办税员胡晨路说。

据了解，湖南雅士林茧业发展有限公司位于浏阳经开区，是一家刚成立两年的新办企业。由于尚处建设初期，公司在厂房、设备和实验室等方面投入巨大，资金流方面有较大压力。

“得益于税务部门的精细辅导，税惠及时入袋，我们公司项目建设正在加速推进。”胡晨路介绍，公司已累计办理一千多万元退税，主要用于采购设备、生产线。目前，一期项目已完成主体施工，养蚕、注塑、繁育、粉碎等厂房正在装修，养蚕自动化生产线也已进入安装调试，争取早日实现点亮投产。

今年，面对更趋复杂严峻和不确定的国际环境，为应对国内经济新的下行压力，我国实施包括大规模增值税留抵退税政策在内的新的组合式税费支持政策。国家税务总局数据显示，截至6月9日，已累计新增退税减税降费及缓税缓费超2万亿元。

新的组合式税费支持政策实施以来，国家税务总局浏阳市税务局制定专项考核考评办法，利用大数据定位扫描符合条件的纳税人，将“减、免、缓、退”等各项税惠政策落实分解成分环节、明进度的数据指标，要求做到宣传辅导“一个都不少”、风险提示“每户都知晓”，确保减税退税业务日清日结，同时结合工作督查、实地督办等多种方式，助力税惠退得快的同时退得稳。

“结合基层实际编制的考核指标，让我们执行起来不仅有抓手，更让我们有方向，奔着目标潜心苦干，助力政策直达快享、服务精准高效。”浏阳市税务局税政科副科长彭敏荣表示。

(责编：王仁宏、吕骞)

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