人民网北京6月28日电 （记者申佳平）6月28日，在中共中央宣传部举行的“中国这十年”系列主题新闻发布会上，国家发展改革委副秘书长苏伟提到，从2013年至今，我国营商环境全球排名从第96位跃升至最新的第31位。

苏伟表示，党的十八大以来，我国经济体制改革围绕处理好政府和市场的关系，全方位展开、系统性推进，重要领域和关键环节改革取得决定性成果，社会主义市场经济体制更加系统完备、更加成熟定型，国家治理体系和治理能力现代化有效推进。主要有四个方面的“新成就”。

一是市场主体改革取得新成就。国资国企改革完成顶层设计，国有经济布局优化和结构调整持续推进，中国特色现代企业制度建设取得实质性突破，混合所有制经济稳健发展，以管资本为主的国资监管体制不断健全。重点行业竞争性环节市场化改革持续推进。非公有制经济发展环境不断优化，过去10年，我国民营企业数量翻了两番，从1085万户增长到4457万户。

二是市场体系改革取得新成就。立法、执法、司法全方位产权保护制度体系逐步形成。全面实施市场准入负面清单制度。建立公平竞争审查制度，清理废除妨碍统一市场和公平竞争的各种规定和做法。完善社会信用体系建设，构建以信用为基础的新型监管机制。加快完善价格市场决定、流动自主有序、配置高效公平的要素市场制度，形成了100多万亿元经济总量、14亿人口、4亿左右中等收入群体的强大内需市场。

三是宏观经济治理改革取得新成就。以国家发展规划为战略导向，以财政政策和货币政策为主要手段，就业、产业、投资、消费、环保、区域等政策协同发力的宏观调控体系不断完善。宏观调控方式持续创新，区间调控、定向调控、相机调控、逆周期和跨周期调节等更加灵活有效，保持经济运行在合理区间。深入推进简政放权、放管结合、优化服务，出台了《优化营商环境条例》。深入推进行政审批制度改革，大幅减少行政审批事项。我国的营商环境大幅优化，全球排名从2013年的第96位跃升至最新的第31位。

四是高水平开放型经济新体制改革取得新成就。统筹推进21个自贸试验区建设，复制推广260多项制度创新成果。海南自由贸易港建设顺利起步。外商投资准入前国民待遇加负面清单管理制度全面实行。颁布实施外商投资法。全面建成国际贸易“单一窗口”并覆盖全国所有口岸，贸易便利化水平大幅度提高。

苏伟同时指出，下一步，经济体制改革重点有“四个高”。

一是高水平市场经济基础制度。平等保护、全面保护、依法保护各类产权，完善市场准入负面清单制度体系，健全公平竞争制度框架和政策实施机制，推进社会信用体系建设全面纳入法治轨道。

二是高质量市场主体。持续完善中国特色现代企业制度，积极稳妥深化混合所有制改革，加快民营企业结构性改革步伐，支持和引导资本规范健康发展，建设一批具有全球竞争力的世界一流企业。

三是高标准市场体系。深化要素市场化改革，抓好要素市场化配置综合改革试点，健全数据要素基础制度，加快建设全国统一大市场。

四是高效能宏观经济治理。优化宏观经济政策体系，加强政策协同配合，完善宏观政策跨周期调节机制，健全预期管理制度，保持经济运行在合理区间。

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