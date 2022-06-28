原标题：助力小微经济加速复苏 银联“红火计划”再延一年

6月27日是联合国确立的“中小微企业日”。中国银联今年以来携手各商业银行启动“强健引擎 助商惠民”计划，打造“减费让利”“红火计划”等一系列助商惠民“组合拳”，为实体经济复苏提振保驾护航。其中，为持续帮扶中小微企业发展，近日中国银联发布“红火计划2.0”，宣布自2022年7月1日起，“红火计划”再延期一年，并进一步扩大激励商户范围。

据介绍，“红火计划”一周年，降费让利成效显著。2021年6月，银联携手广大机构推出的“红火计划”，对商户收款交易实行激励，有效帮助商户降低了经营成本，得到了商户的广泛欢迎。“红火计划”开展以来，已与10多家全国性银行、30多家区域性银行开展全面合作，报名参加“红火计划”的商户已超过750万户，其中受疫情影响较为严重的零售、餐饮类商户占比超过90%。

在开展“红火计划”的同时，银联还积极联合产业各方，通过“政府促消费”“城市焕新专项活动”“银联优惠日”等惠民优惠活动，全方位支持商户交易提升。相关数据显示，商户参与“红火计划”后，交易笔数平均增长超过8成，其中餐饮、加油、药房等行业实现了交易翻番。

为进一步帮扶中小微企业发展，助力疫情后经济复苏，近期，中国银联正式对外推出“红火计划2.0”，全面升级活动内容。一是自2022年7月1日起，“红火计划”再延长一年，银联将联合成员机构，对商户500元以内银联二维码交易实行激励，持续帮助商户降低经营成本；二是进一步扩大“红火计划”激励范围，在前期零售、餐饮、加油等行业基础上，将受疫情影响的住宿、客运、娱乐、景区等其他行业纳入激励范围，推动“红火计划”惠及更多商户。（记者 程婕）

(责编：曹淼、李源)