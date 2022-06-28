人民网北京6月28日电 （记者王连香）据交通运输部消息，6月27日，交通运输部召开交通运输业纾困解难工作视频推进会。交通运输部副部长徐成光强调，要全力以赴帮助交通运输市场主体渡过难关、恢复活力，适度超前加强交通基础设施建设，扩大有效投资，服务稳住经济大盘，为营造平稳健康的经济环境、国泰民安的社会环境作出应有贡献。

会议指出，受多重因素影响，目前行业市场主体生存压力较大。做好交通运输业纾困解难工作、稳住行业市场主体，为行业发展留住青山，既关系着经济循环畅通和产业链供应链稳定，也关系着千家万户民生福祉。

会议强调，要全力以赴做好交通运输业纾困解难工作，积极扩大交通有效投资。

一要落实落细帮扶举措。积极争取地方支持政策，与中央政策形成合力。加大宣传解读力度，帮助行业市场主体全面知晓、能享会办。刀刃向内严肃整治涉企违规收费，切实减轻企业负担。

二要积极扩大有效投资。做深做实项目建设前期工作，用足用好资金保障政策，加快推动重大规划项目实施。

三要加强组织协调。主动向地方党委和政府汇报，与有关部门强化沟通协作，统筹发展和安全，强化督促指导，健全运行情况监测机制，做好政策储备研究，防范化解各类风险。

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