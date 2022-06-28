交通运输部：全力以赴做好交通运输业纾困解难工作 积极扩大有效投资
2022年06月28日11:02 | 来源：人民网
小字号
人民网北京6月28日电 （记者王连香）据交通运输部消息，6月27日，交通运输部召开交通运输业纾困解难工作视频推进会。交通运输部副部长徐成光强调，要全力以赴帮助交通运输市场主体渡过难关、恢复活力，适度超前加强交通基础设施建设，扩大有效投资，服务稳住经济大盘，为营造平稳健康的经济环境、国泰民安的社会环境作出应有贡献。
会议指出，受多重因素影响，目前行业市场主体生存压力较大。做好交通运输业纾困解难工作、稳住行业市场主体，为行业发展留住青山，既关系着经济循环畅通和产业链供应链稳定，也关系着千家万户民生福祉。
会议强调，要全力以赴做好交通运输业纾困解难工作，积极扩大交通有效投资。
一要落实落细帮扶举措。积极争取地方支持政策，与中央政策形成合力。加大宣传解读力度，帮助行业市场主体全面知晓、能享会办。刀刃向内严肃整治涉企违规收费，切实减轻企业负担。
二要积极扩大有效投资。做深做实项目建设前期工作，用足用好资金保障政策，加快推动重大规划项目实施。
三要加强组织协调。主动向地方党委和政府汇报，与有关部门强化沟通协作，统筹发展和安全，强化督促指导，健全运行情况监测机制，做好政策储备研究，防范化解各类风险。
(责编：王连香、吕骞)
分享让更多人看到
推荐阅读
- 国家发改委：适度超前布局有利于城镇化建设的基础设施
- 人民网北京6月28日电 （记者申佳平）6月28日，在中共中央宣传部举行的“中国这十年”系列主题新闻发布会上，国家发展改革委副秘书长杨荫凯提到，下一步将适度超前布局有利于引领产业发展和城镇化建设的基础设施。 杨荫凯指出，党的十八大以来，国家发展改革委会同有关方面积极扩大有效投资，持续深化投融资体制改革，不断促进民间投资，充分发挥投资关键作用，我国固定资产投资保持稳定增长，对经济持续健康发展发挥了重要作用，主要取得了四个方面的明显成效。…
相关新闻
- 评论
- 关注