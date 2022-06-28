人民网北京6月28日电 （记者申佳平）今日，在中共中央宣传部举行的“中国这十年”系列主题新闻发布会上，国家发展改革委副主任赵辰昕介绍，党的十八大以来，既符合市场经济一般规律又具有中国特色的宏观调控体系不断完善，宏观调控的前瞻性、针对性、有效性进一步提高。

在创新和完善宏观调控上，更加注重5个方面，一是明确调控理念，二是创新调控思路，三是把准调控着力点，四是丰富调控工具，五是增强调控合力。

在明确调控理念上，始终坚持完整、准确、全面贯彻新发展理念，推动高质量发展，充分发挥国家发展规划战略导向作用，强化年度计划宏观引导，特别是更加注重统筹发展和安全，牢牢守住不发生系统性风险的底线。

在创新调控思路上，坚持实事求是、一切从实际出发，坚持稳字当头、稳中求进，在区间调控基础上加强定向调控、相机调控、精准调控，不搞“大水漫灌”式的强刺激，更多依靠改革创新的办法、更多运用市场的力量。

在把准调控着力点上，准确把握发展主要矛盾的变化，聚焦加快构建新发展格局，紧紧扭住深化供给侧结构性改革这条主线，牢牢把握扩大内需这一战略基点，着力在提高供给体系质量、畅通经济内外循环上下更大功夫，推动形成供给创造需求、需求牵引供给的更高水平动态平衡。

在丰富调控工具上，统筹稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定，宏观政策保持连续性稳定性，实施大规模减税降费，创新结构性货币政策工具，改革贷款市场报价利率形成机制。聚焦结构性矛盾，完善科技、产业、区域、环保等政策。

在增强调控合力上，强化上下联动、部门协同，注重内外统筹，加强各领域政策的统筹协调，做好政策评估和预研储备。突出强调“一分部署、九分落实”，各项重大规划、重大改革、重大政策等都明确时间表、路线图，细化责任分工，激励担当作为。

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