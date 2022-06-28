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“中国这十年”系列主题新闻发布会

国家发改委：适时推出新一批具有牵引带动作用的重大外资项目

2022年06月28日11:19 | 来源：人民网
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人民网北京6月28日电 （记者申佳平）今日，在中共中央宣传部举行的“中国这十年”系列主题新闻发布会上，国家发展改革委副秘书长苏伟表示，将推动对外开放和稳外资各项政策措施落地，其中会适时推出新一批具有牵引带动作用的重大外资项目。

苏伟表示，十年来，我国坚定不移扩大对外开放，利用外资取得重要成果。

一是利用外资规模稳定增长。我国引资规模一直稳居发展中国家首位。2021年我国实际使用外资达到1.15万亿元人民币，位居世界第二，较2012年增长62.9%。

二是外商投资法律体系进一步完善。2020年外商投资法正式实施，以对外开放为主基调，确定了外商投资促进、保护、管理的基本制度，为外商投资权益提供了更全面、更有力的法治保障，体现了高水平对外开放的时代特征。

三是对外开放水平大幅提升。2017-2021年，我们连续五年缩减外资准入负面清单，全国和自贸试验区限制措施条目分别缩减至31条、27条，在制造业、采矿业、农业、金融业等领域推出了一系列重大开放措施，吸引更多外资企业来华经营。

四是外商投资环境明显改善。连续三年清理与外商投资法不符的法规、规章和规范性文件，累计推动500多份文件“立改废”，充分保障了外资企业公平竞争待遇。作为全球最大、增长最快的市场之一，我国拥有完善的产业配套体系、丰富的人力资源、良好的创新环境和无可比拟的内需潜力，外资企业始终看好中国经济发展前景，愿意扎根深耕中国市场、与中国经济共成长。

苏伟介绍，下一步，国家发展改革委将持续推动对外开放和稳外资各项政策措施落地。

一是修订扩大《鼓励外商投资产业目录》。今年5月，已公开发布征求意见稿，陆陆续续收到了社会各界大量意见和建议，目前正在对《目录》进行修改完善。还将进一步扩大鼓励范围，引导外资投向制造业、生产性服务业等重点领域，以及中西部和东北等重点地区。

二是推进重大外资项目。前五批重大外资项目加快落地实施，福建中沙古雷乙烯项目、沈阳华晨宝马第三工厂等重大外资项目进展比较顺利。正在梳理各地外资项目储备情况，将适时推出新一批具有牵引带动作用的重大外资项目。

三是加强外商投资服务。将组织开展国际产业投资合作促进活动，为跨国公司投资和地方招商引资搭建平台。健全外资企业直接联系点机制，畅通沟通渠道，及时协调解决企业反映的突出问题和合理诉求，为外资企业扩大在华投资提供优质服务。

四是优化外商投资环境。继续全面落实外商投资法，保障外资企业平等适用各项政策，切实享受国民待遇。继续清理外资准入负面清单之外的限制，加强知识产权保护，持续打造市场化、法治化、国际化营商环境。

(责编：申佳平、吕骞)

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