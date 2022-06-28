人民网北京6月28日电 （王绍绍）日前，工业和信息化部、水利部等六部门联合发布了《工业水效提升行动计划》（以下简称《行动计划》），为深入推进我国工业水资源节约集约循环利用，《行动计划》共提出了6个方面12项具体任务。

“《行动计划》的出台，进一步明确了典型行业水效提升目标，提出了节水关键核心技术攻关和水效提升改造升级等重点方向，部署了创建废水循环利用示范企业和园区、培育水效提升系统解决方案服务商等具体任务，对于减少工业生产过程的水耗、能耗和碳排放，促进经济社会绿色低碳发展以及实现‘双碳’目标具有重要的现实意义。”中国石油和化学工业联合会产业发展部节能处处长周俊华在接受人民网财经采访时表示。

《行动计划》有利于促进石化化工行业节水降碳协同

石化化工行业是我国重要的能源和基础原材料产业，水资源消耗大，属于五大高耗水行业之一。据行业协会统计，2021年，石化化工行业总取水量约72亿立方米，位居工业行业第三位，其中炼油、乙烯、甲醇、化肥、氯碱、纯碱、硫酸等子行业取水量较大。

周俊华表示，近年来，石化化工行业节水取得一定成效，单位产品取水量呈下降趋势，但与国际先进水平相比还有一定差距。在“双碳”驱动的大背景下，《行动计划》的出台为石化化工行业深入推进降碳协同工作提供了具体目标。

《行动计划》明确提出“力争到2025年全国万元工业增加值用水量较2020年下降16%”的主要目标，涉及的六大重点行业主要产品水效提升预期目标从5%到15%不等。“《行动计划》相关指标的提出，对行业既是压力也是动力，如完成预期目标预计为社会节水约3亿立方米。”周俊华说。

到2025年，石化化工行业主要产品单位取水量要比2020年下降5%。周俊华表示，这一指标若能如期达成，将带来深刻的积极效益，这是由于石化化工企业在用水过程中通常会消耗大量的能量和物料，节水的同时会带动节能和降碳，并从源头上控制废水产生量，促进企业节能减排。

《行动计划》有利于培育石化化工企业与标准接轨

近年来，石化行业高度重视节水标准制修订工作，目前已制定取水定额国家标准19项，节水型企业国家标准3项，团体标准2项，涵盖了大部分主要用水行业的产品，为推动石化化工水效提升提供了标准支撑。

此外，工业和信息化部会同国家市场监督管理总局自2019年起持续开展重点用水企业水效“领跑者”引领行动，遴选出6家石化化工行业水效“领跑者”企业，其单位产品取水量远远低于行业平均水平，有些企业用水效率已达到了国际先进水平，为行业节水树立了典范。

周俊华介绍，《行动计划》的发布，确立了示范引领和标准先行的工作机制，提出统筹完善节水国家标准、行业标准、地方标准、团体标准体系，到2025年制修订100项节水标准，基本覆盖重点用水行业，为节水标杆创建提供了支撑，有利于培养一批国际先进的节水企业。

《行动计划》有利于推动石化化工行业可持续发展

长期以来，水资源问题严重制约着石化化工行业的可持续发展，《行动计划》的出现为该行业实现绿色、协调、可持续的发展目标提供了可行路径。

周俊华建议，石化化工行业应当从加快调整产业结构、推进节水技术升级改造、大力发展节水服务产业三方面着手，力争圆满完成水效提升预期目标。

一是加快调整石化化工产业结构。“十三五”以来，全行业加快推动落后产能淘汰，结构优化取得新突破。“十四五”期间，石化化工行业将进一步严控新增产能，依法依规淘汰落后产能，稳妥有序发展现代煤化工产业。对于缺水地区以及水资源敏感地区，坚持以水定产，从严取水定额标准，加大废水循环利用及海水、再生水、苦咸水等非常规水利用力度。

二是加强行业节水技术的攻关和推广。在石化化工行业加快攻关适用于炼化企业的闭式循环冷却塔、煤化工废水近零排放等关键核心技术，重点推广氮肥生产污水零排放、聚氯乙烯离心母液水回用、烧碱蒸发二次冷凝水回用、石油天然气开采废水处理与回用等技术工艺。推动石化化工行业数字化改造，积极推广炼化企业水平衡测试及优化分析软件、管网漏损检测与修复等。

三是培育壮大节水服务企业。加强产学研用深度融合，支持相关企业研发化工新材料、新工艺用于节水装备和高盐废水处理工艺。建立石化化工行业节水服务交流平台，开展节水服务进企业活动，鼓励推广合同节水管理模式，拓展合同节水管理服务范围和深度。进一步完善节水服务激励政策，引导社会资本积极参与，培育壮大节水服务产业。

(责编：申佳平、吕骞)