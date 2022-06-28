人民网北京6月28日电 （记者乔雪峰）记者从交通运输部获悉，5月，随着物流保通保畅和交通扩大有效投资效果不断显现，交通运输领域积极因素正在增多，主要指标有所恢复。

交通运输部综合规划司相关负责人表示，5月，我国完成营业性客运量3.8亿人，同比下降55.5%、降幅较4月收窄4.2个百分点。其中，完成公路营业性客运量2.7亿人，同比下降44.7%、降幅与4月基本持平；完成水路客运量664万人，同比下降69.1%、降幅较4月收窄7.1个百分点。

该负责人表示，1-5月，完成营业性客运量22.5亿人，同比下降38.4%。其中，完成公路营业性客运量14.9亿人，同比下降33.7%；完成水路客运量3743万人，同比下降48.7%。

城市客运量方面，5月，36个中心城市完成客运量30.7亿人，同比下降36.8%、降幅较4月收窄3.1个百分点。分方式看，公共汽电车、城市轨道交通、巡游出租车、轮渡客运量分别完成13.5亿人、12.8亿人、4.4亿人和224万人，同比分别下降35.7%、39.7%、30.8%和55.9%，降幅较4月分别收窄3.1个、1.1个、9.7个和6.1个百分点。

1-5月，36个中心城市完成客运量169.2亿人，同比下降23.0%。分方式看，公共汽电车、城市轨道交通、巡游出租车、轮渡客运量分别完成72.9亿人、73.2亿人、23.0亿人和1315万人，同比分别下降23.5%、22.2%、24.2%和31.1%。

营业性货运量方面，5月，完成营业性货运量44.1亿吨，同比下降4.0%、降幅较4月收窄5.9个百分点。其中，完成公路货运量32.6亿吨，同比下降6.8%、降幅收窄7.5个百分点；完成水路货运量7.3亿吨，同比增长4.4%、增速加快2.9个百分点。

1-5月，完成营业性货运量197.8亿吨，同比下降2.3%。其中，完成公路货运量143.7亿吨，同比下降4.6%；完成水路货运量33.6亿吨，同比增长4.2%。

港口货物吞吐量方面，5月，全国港口完成货物吞吐量13.5亿吨，同比下降2.8%、降幅较4月收窄0.9个百分点。其中，内、外贸吞吐量同比分别下降3.2%和1.8%。完成集装箱吞吐量2543万标箱，由4月的同比下降0.2%转为增长4.3%。

1-5月，全国港口完成货物吞吐量62.5亿吨，同比下降0.5%。其中，内、外贸吞吐量同比分别增长0.9%和下降3.7%。完成集装箱吞吐量1.2亿标箱，同比增长2.3%。

交通固定资产投资方面，5月，完成交通固定资产投资3046亿元，由4月同比下降2.7%转为增长2.8%。其中，完成公路投资2486亿元，同比增长7.3%；完成水运投资132亿元，与去年同期基本持平。

1-5月，完成交通固定资产投资1.2万亿元，同比增长4.9%。其中，完成公路投资9349亿元，同比增长7.6%；完成水运投资563亿元，同比增长0.6%。

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