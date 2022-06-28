人民网北京6月28日电 （王绍绍）近日，工业和信息化部、国家发展改革委等六部门联合印发《工业水效提升行动计划》（以下简称《行动计划》），提出“到2025年，钢铁行业吨钢取水量下降10%”的预期目标，对于促进工业节水提效，助推行业高质量发展具有重要意义。

冶金工业规划研究院副总工程师程继军、环保中心工程师邢金良在接受人民网财经采访时表示，钢铁行业属于高用水行业，其生产用水量和废水排放量均位于工业行业前列。我国是钢铁工业大国，粗钢产量占全球50%以上，正面临产业结构调整和绿色低碳转型的关键阶段。

近年来，钢铁行业节水取得积极进展。据统计，2020年吨钢取水量为2.5立方米，用水效率达到历史最高，“十三五”期间，吨钢取水量累计下降28.3%，水重复利用率达98%，用水效率处于国内领先、国际先进水平，但同时也存在管理方式有待改善、技术研发推广有待加强等问题。

扎实推进钢铁行业用水效率和效益双提升

《行动计划》从加快节水技术推广、提升重点行业水效、优化工业用水结构、完善节水标准体系、推动产业适水发展、提升管理服务能力等6方面提出实现工业水资源节约集约循环利用的具体任务，助推工业用水效率和效益双提升。

基于钢铁行业用水现状，聚焦《行动计划》提出的重点任务，程继军和邢金良建议应从以下几方面着手，促进水效进一步提升：

一是加强技术攻关。针对如冷轧酸性废水循环利用、焦化废水近零排放、循环水高效冷却、浓盐水减量回用、综合废水零排放等行业水效提升重大关键问题，加强膜性能参数、浓缩结晶成本、结晶盐处置和利用等核心技术攻关与突破。

二是强化技术应用。大力推广应用串级用水、密闭循环冷却等先进适用的节水工艺技术。同时，扩大海水利用规模，实施雨污分流，充分收集利用雨水。加强废水循环利用，促进用水方式的源头减量、过程控制与末端治理。

三是健全标准体系。完善取、制、供、用、排等各个环节的相关标准，建立“节水型企业-节水标杆企业-水效领跑者”三级引领示范体系。进一步加强水平衡测试、水系统诊断等基础工作，加大用水审计等事后监管力度，促进企业节水意识与管理水平提升。

四是推动数字赋能。持续推进数字化、智能化与企业用水系统深度耦合，提升企业水效管控水平。加强用水的精准控制和优化管理，实现工业企业、园区用水一体化智能管控。

按期按质按效完成“十四五”预期目标

2025年是“十四五”规划的收官之年，届时，钢铁行业吨钢取水量预计将实现下降10%的目标。

为此，钢铁行业应在《行动计划》的指导下，严格落实以水定产原则，加强政策约束、标杆引领与标准示范，完善节水相关法律、法规和制度，强化用水监督管理。程继军和邢金良建议应着重做好以下几方面工作：

一是加强政策保障，激发企业内生动力。推动落实节水、资源综合利用税收以及首台（套）重大技术装备保险补偿等优惠政策，引导金融机构为企业提供专业化的节水金融产品和融资服务，通过建立激励约束与奖励机制，进一步激发企业节水内生动力。

二是加强节水服务，提高技术支撑能力。依托行业协会、科研院所及第三方机构，加强水效提升技术研发推广，为企业提供专业的测试、诊断等服务，在生产运行稳定情况下，定期开展水平衡测试和水效评估（用水审计），根据水质水量情况合理规划用水配置，尤其是装备设施新（改、扩）建后及时调整用水情况，达到新平衡。建立雨污分流的排水体制，实施分质收集、分质处理。强化串联用水、分级用水等方式，杜绝低水乱用现象。

三是加强精细管理，提升水效管控水平。把握数字化、智能化管理发展趋势，将工业互联网、大数据、人工智能等技术运用于动态用水管理中，构建企业用水统计和考核制度，实现对水系统的集中控制与动态调整，全面提升水效管控水平。推进城市中水、城市生活污水等用于工业，加快促进产城融合模式发展。

(责编：申佳平、吕骞)