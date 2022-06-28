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推动绿色建材下乡 江苏举办墙材、门窗行业政策解读活动

人民网记者 孙博洋
2022年06月28日17:14 | 来源：人民网
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记者从中国质量认证中心了解到，6月28日，江苏省墙材、门窗行业绿色发展暨绿色工厂培育、绿色建材产品分级认证、智改数转政策解读活动在江苏淮安举办。据悉，本次政策解读活动是江苏省2022年度“绿色建材下乡”系列活动之一。

图为活动现场。来源：中国质量认证中心

绿色发展，实现双碳目标已经形成广泛社会共识。建筑行业作为耗能大户，在节能减排方面空间巨大。为加快绿色建材生产、认证、推广和应用，引导建材行业提升绿色创新水平，带动上下游产业链绿色化改造，促进产业结构优化升级，江苏省工业和信息化厅联合中国质量认证中心举办了此次政策解读活动。

会上，江苏省工信厅墙改办有关负责人表示，通过本次政策解读活动，让企业更进一步认识到绿色发展是大势所趋、潮流所向，更充分的了解绿色建材认证、绿色工厂创建、智改数转等工作的重要性和具体要求，更好的掌握各级政府主管部门支持政策，引导行业提升绿色生产、创新水平，带动行业开展绿色化改造，促进产业结构优化升级，实现行业绿色高质量发展，助力江苏全省建材行业早日实现碳达峰目标。

活动举办期间，中国质量认证中心南京分中心专家就绿色建材产品分级认证、绿色制造示范体系建设、智改数转等工作的政策背景、评价标准、工作流程等，向与会代表进行了详细解读并现场答疑。

中国质量认证中心相关负责人表示，下一步，中国质量认证中心将继续做好央地合作，积极支持各级政府主管部门和企业，做好中国绿色产品认证、绿色建材产品分级认证、绿色制造示范创建、智改数转等相关技术支撑工作，支持地方绿色高质量发展。

(责编：申佳平、吕骞)

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