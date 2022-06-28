财政部：前5月国有企业营业总收入308831.3亿元
2022年06月28日17:32 | 来源：人民网
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人民网北京6月28日电 （记者王震）财政部6月28日发布全国国有及国有控股企业（以下称国有企业）经济运行情况。1-5月，全国国有企业营业总收入同比保持增长，但受去年同期基数较高及疫情因素影响，利润总额仍同比下降。
营业总收入方面，1-5月，国有企业营业总收入308831.3亿元，同比增长9.2%。其中中央企业175025.4亿元，同比增长11.2%；地方国有企业133805.9亿元，同比增长6.7%。
利润总额方面，1-5月，国有企业利润总额16310.7亿元，同比下降6.5%。其中中央企业12322.6亿元，同比增长0.4%；地方国有企业3988.1亿元，同比下降22.7%。
应交税费方面，1-5月，国有企业应交税费24703.4亿元，同比增长12.4%。其中中央企业17133.8亿元，同比增长11.7%；地方国有企业7569.6亿元，同比增长14.0%。
资产负债率方面，5月末，国有企业资产负债率64.3%，上升0.1个百分点，中央企业67.0%，上升0.2个百分点，地方国有企业63.0%，上升0.2个百分点。
(责编：王震、吕骞)
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