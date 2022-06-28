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《十年伟大飞跃》出版座谈会在京召开

2022年06月28日17:40 | 来源：人民网
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人民网北京6月28日电（焦磊 韩鑫 ）由国务院发展研究中心和人民出版社共同主办的党的十八大以来经济社会发展历史性成就暨《十年伟大飞跃》出版座谈会28日在京举行。

会上发布的《十年伟大飞跃》围绕创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，从十个方面展现了党的十八大以来我国经济社会领域取得的历史性成就、发生的历史性变革，用丰富的实例阐明了马克思主义中国化实现新的飞跃。与会专家认为，要继续深入研究阐释党的十八大以来的伟大成就、历史经验、发展规律，充分发挥专家资源优势和新闻出版单位作用，进一步阐释好、宣介好十年伟大成就。

与会专家表示，要紧紧围绕经济、社会发展和改革开放中的全局性、战略性、前瞻性重大问题，特别是当前国际形势新出现的不确定性对我国发展的影响，深入开展调查研究，加强综合研判和战略谋划，形成更多富有价值的研究成果，提升决策咨询质量和水平，为实现第二个百年奋斗目标贡献更多智慧和力量。

(责编：申佳平、吕骞)

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