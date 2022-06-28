人民网北京6月28日电 （记者杜燕飞）记者从中核集团获悉，今日，随着三门核电3号机组核岛反应堆浇筑第一罐混凝土，三门核电二期工程正式开工建设。二期项目将建设两台百万千瓦级核电机组，年发电量可达200亿千瓦时，相当于每年减少排放二氧化碳1500万吨。

三门核电二期工程开工建设。受访者供图

三门核电站二期工程，规划建设3、4号机组，单台机组额定容量为125.1万千瓦，电站设计运行寿命60年。“目前，三门核电二期工程3、4号机组正在按计划推进，核岛、常规岛设备采购和制造已全面启动，现场各方面的准备工作满足项目连续施工的各项要求。”中核集团有关负责人表示。

三门核电位于浙江省台州市三门县，规划建设6台百万千瓦级先进压水堆核电机组，分三期建设。其中，一期工程1、2号机组已于2018年并网商运，2021年全年发电量199.8亿千瓦时，已累计安全发电超600亿千瓦时。二期工程两台机组建成投产后，三门核电总装机容量将达到500万千瓦，年发电量可达400亿千瓦时，相当于年减排二氧化碳3000万吨，将推动浙江省产业结构和能源结构优化，保障华东电网和区域能源供应安全。

4月20日召开的国务院常务会议指出，要在严格监管、确保绝对安全的前提下有序发展核电。对经过多年准备和全面评估审查、已纳入国家规划的浙江三门、山东海阳、广东陆丰三个核电新建机组项目予以核准。

业内人士认为，核电项目一次性投资金额大、产业链条长、建设周期长，可对相当多的产业形成直接和间接的拉动作用，在保障能源供应、助力能源转型发展的同时，对于稳经济也将发挥积极作用。

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