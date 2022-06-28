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国家原子能机构：推动核燃料循环产业迈上新台阶 助力核工业发展

2022年06月28日19:29 | 来源：人民网
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人民网北京6月28日电 （记者杜燕飞）以“核燃料赋能发展”为主题的国家原子能机构第二届季度论坛27日在京举办。国家原子能机构副主任董保同在会上表示，我国核燃料循环产业起步于“两弹一艇”事业，为国防建设和经济社会发展做出了贡献。党的十八大以来，我国陆续实现核燃料循环全产业链技术升级换代，部分技术达到世界先进水平，闭式核燃料循环体系加速构建。

据介绍，我国核燃料循环产业主要包括铀地质勘探、采冶、铀纯化转化、铀浓缩、元件制造、后处理和核设施退役与放射性废物处理处置等环节。经过60余年的自主创新和改革发展，我国核燃料循环产业已在多个关键领域实现从“零的突破”到“国际先进”的跨越，三代采铀技术实现工业规模化应用，铀浓缩技术实现升级换代，自主研制的核燃料元件开始批量化生产，核燃料循环产业规模位居世界前列。总体上，我国核燃料产业体系为核能发展奠定了基础，满足了国家发展需要。

“核燃料循环产业是核工业发展的重要基础。没有先进的核燃料工业，核能产业就成了‘无源之水、无本之木、无米之炊’。”董保同认为，要进一步提高对核燃料工业战略地位作用的认识，准确把握核燃料工业高科技战略性产业的本质特征，分析国际核燃料市场的特点和特殊规律，推动核燃料循环产业走向高质量发展之路。

董保同表示，要准确把握当前核燃料循环产业发展的阶段性特征，加紧研究制定科学有效的核燃料循环产业政策，聚焦科技创新、管理提升两个关键环节，推进优化布局、数字化转型、绿色发展三个重点，推动核燃料循环产业发展迈上新台阶。

(责编：申佳平、吕骞)

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