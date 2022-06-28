前5个月国有企业营业总收入超30万亿元
2022年06月28日23:25 | 来源：新华网
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新华社北京6月28日电 财政部28日发布数据显示，今年前5个月，全国国有及国有控股企业营业总收入308831.3亿元，同比增长9.2%。其中，中央企业营业总收入175025.4亿元，同比增长11.2%；地方国有企业营业总收入133805.9亿元，同比增长6.7%。
数据显示，今年前5个月，国有企业利润总额16310.7亿元，受去年同期基数较高及疫情因素影响，同比下降6.5%。其中，中央企业利润总额12322.6亿元，同比增长0.4%；地方国有企业利润总额3988.1亿元，同比下降22.7%。截至5月末，国有企业资产负债率64.3%。
(责编：周志华(实习生)、袁勃)
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