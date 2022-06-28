原标题：减少“就业虑” 增强“就业力”

就业是最大的民生。

近年来，华东交通大学高度重视大学生就业创业工作，始终把就业工作摆在突出位置，全面落实就业优先战略和积极就业政策，引导大学生深度融入“交通强国”战略，推行“三L”就业工作法（增强就业力、研究就业律、减少就业虑），助力毕业生实现更加充分更高质量就业。

该校连续20年获全省就业工作评估优秀单位、就业工作先进集体，并先后获评全国高校就业工作先进集体、全国毕业生就业典型经验高校。学校“三加”(全员+全程，校内+校外，线上+线下)就业服务经验在2020年全国普通高校毕业生就业创业工作网络视频会议作典型发言(全国本科高校仅2所)。今年以来，该校千方百计克服疫情影响，努力保障毕业生高质量充分就业，本科毕业生去向落实率连续两年全省第一。

为毕业生“云端”送岗

今年年初疫情发生后，华东交大第一时间启动就业“云服务”， 以“云”为媒，开展线上招聘、精准推岗，实现“云双选”“云宣讲”“云面试”“云签约”“云就业”一体化。毕业生与用人单位线上邀请、视频对接、“云上”面试，让毕业生不仅实现了“掌上参会”，还可以随时随地“掌上签约”。

该校2018级机械电子工程专业毕业生小雨（化名），经多次求职，仍没有如愿签约，显得有些灰心。其辅导员朱华亮老师发现后，第一时间和其取得联系，经过多次交心谈话，了解学生的真实就业意向后，耐心地帮助她修改简历并指导学生面试技巧，利用学校在线招聘会针对性推荐岗位并向用人单位积极推介，最后帮助她成功签约江西联创电子公司。

该校还充分利用教育部公益直播课、第三方就业指导线上资源，以班级微信群等交互平台为媒介，加大就业信息发布，加强简历诊断、面试训练、职业适应等指导，持续发力做好包括岗位推介、就业指导、职业规划等在内的就业服务工作，尽可能降低疫情对毕业生就业的影响。

华东交大将会议室、办公室、实验室改造为面试直播间，推出“空中双选会”。在近期举办的一场“空中双选会”中，169家优质企业提供了万余岗位，吸引了1200余名应届毕业生参加。该校招就处负责人介绍，37名本科毕业生直接在会上完成了投递、面试及最终签约，足不出“校”就找到了满意的工作。其间，南昌中铁穗城轨道交通建设运营有限公司20分钟内就收到了29份毕业生简历。“目前收到的学生简历质量比较高，综合素质也比较好，感谢学校精心筹办此次双选会，给我们搭建这么好的招聘平台。”该公司人力资源部部长曹仲随说。

今年以来，华东交大统筹推进疫情防控和毕业生就业工作，以“云”为媒，已安排网络宣讲会49场，发布在线招聘信息393条，提供岗位2万余个，实现就业服务“不断档、不打烊、不掉线”。华东交大党委书记柳和生表示，华东交大将持续开展线上招聘活动精准推岗，多措并举提供就业指导、职业规划、就业手续办理咨询等多元化、“一站式”服务，让更多毕业生走稳就业路。

书记“站台”助力就业

为落实校院两级“一把手”工程，该校高位推动毕业生就业工作。校党委书记“站台”助阵大型“空中双选会”；主要校领导则率队赴中铁南昌局、江西建工集团、江铃汽车集团等开展访企拓岗促就业，充分挖掘就业资源，巩固拓展合作渠道。目前已安排线上线下访企拓岗61次，未来两年将新增就业岗位5000余个。

“希望同学们充分认识到大学毕业生只是成长型人才，还不是成熟型人才，不能奢望一毕业就能获得成熟型人才的地位和待遇，要端正择业就业观念，珍惜来之不易的就业机会，找准人生坐标，以积极乐观的心态和自信进取的信念，创造和迎接新的机遇与挑战。”5月9日，柳和生在该校就业促进周“百日冲刺”“空中双选会”上为毕业生“站台”，助力毕业生就业。

“还有一个多月就要毕业了，心里确实有点着急，感谢柳书记在这个时候的暖心鼓励，更感谢学校精心组织的招聘会给我们提供了这么多岗位，创造了这么多就业机会。”该校交通运输工程学院毕业生小袁（化名）在双选会企业大厅逛了很久，先后投出去6份简历，“很多很好的单位和我的专业匹配度都非常高，我有信心这次能成功。”

该校紧扣新时代职业发展趋向和大学生就业取向，不断探究“就业律”，积极帮助学生树立正确的职业理想和职业观、择业观、创业观、成才观。组建以就业指导、心理咨询为主的定点服务团队，安排专人在线值班答疑，开设公益讲座、辅导栏目、留言咨询等，提供多元化、一站式咨询服务5000余人次，用心用情为毕业生心理解压、思想解惑。同时，帮扶解困，对低收入家庭毕业生建立详实跟踪台账，提供“一对一”“多对一”就业帮扶，缓解疫情下学生的“就业虑”。

3月22日，该校举办题为《送你一朵小红花——北大博士教你如何缓解疫情就业焦虑》公益讲座， “这节课来得非常及时，干货满满，建议都很实用，让我更加清楚了现在的就业形势，也更加客观地认识自己，我有信心找到适合我的工作。” 听完讲座后，宏志助航计划首期培训班学员小廖（化名）同学说。

留赣就业出实招

作为扎根红土地的高校，近年来，华东交大积极引导大学生深度融入“交通强国”战略，持续推进留赣“本土化”就业。

今年，该校出台《关于进一步提高毕业生留赣率的若干办法》，完善就业服务和奖惩机制，设立“留赣就业奖励专项”，奖励留赣就业毕业生所在班级辅导员，从而引导更多毕业生扎根红土地、建功大交通。该校以就业创业指导服务月活动为契机，积极宣传江西就业创业政策，分批组织师生赴在昌企业实地参观交流。此外，线上开设“爱上江西”“服务江西”专栏，增强学生对红土圣地的感情。预计，该校在近3年本科生留赣就业比例稳定在35%左右的基础上，今年留赣率将提升8%~10%。

“张书正同学：通过网上筛选，我公司拟录用你，通知书已发送至你的邮箱，请注意查收。”日前，该校2018级机械设计制造及其自动化专业的应届毕业生张书正，通过学校的“云就业”平台，完成简历投递、网络面试、线上洽谈等流程，足不出户就收到了来自江西本土的蜂巢能源科技(上饶)有限公司的录用通知，并通过网上签约系统顺利签署了“三方协议”。

“正逢春招，南昌突发疫情，起初大家都担心找工作会受影响。”张书正坦言，“没想到在网上就能完成从投简历到签约整套流程，感谢学校提供的平台，让我足不出户实现了就业。”

华东交大校长徐长节表示，华东交大将持续深化与省内知名企业的合作，每年将校园招聘黄金期留给在赣企业，畅通毕业生到赣企就业的通道，为毕业生的职业发展提供更优质的指导服务。（王彤）

(责编：曹淼、李源)