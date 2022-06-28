人民网北京6月27日电 （记者温璐、宋子节）日前，人社部、教育部、民政部联合印发《关于做好高校毕业生城乡基层就业岗位发布工作的通知》，归集发布一批适合高校毕业生就业的基层岗位。

《通知》明确了四项重点任务：一是广开基层就业门路，结合乡村振兴、基层治理、产业发展，用好各类资金、政策渠道，积极开发各类基层就业岗位。及时归集并动态发布本地基层机关事业单位、企业等用工主体岗位空缺情况。实施好基层服务项目，规范公益性岗位开发。

二是规范岗位招聘流程，按照“公开、公平、公正”的原则，有序组织开展招聘工作，合理安排招录时间。招聘岗位向社会公开发布，重点面向2022届毕业生及往届未就业毕业生进行招聘。

三是落实相关扶持政策，对到基层就业、企业吸纳就业、自主创业和灵活就业、参加基层服务项目的，按规定落实相关扶持政策，充分释放激励引导效力。

四是强化跟踪服务保障，对到城乡基层就业创业的毕业生，做好档案转递、社保缴纳、劳动权益维护等服务保障，畅通后续成长发展渠道。对未就业毕业生落实就业指导、岗位推荐、创业指导等就业服务。

据了解，为进一步拓宽基层就业空间，支持高校毕业生就业，人社部、教育部等部门近日陆续发布了2022年“三支一扶”计划及农村教师特岗计划招募通知。加上此前公布的大学生志愿服务西部计划，今年三项基层服务项目仅全国项目招募规模就将超12万人。

“三支一扶”计划，指的是选派高校毕业生到基层支教、支农、支医和帮扶乡村振兴等。近年来，“到基层、到一线”的就业观念被越来越多高校毕业生接受，“三支一扶”计划报考比例逐年提高。

据人社部相关负责人介绍，2022年“三支一扶”计划向乡村振兴重点帮扶县、脱贫县、易地扶贫搬迁大型和特大型集中安置区所在县倾斜，将招募3.4万人，较去年增2000人，2022年应届高校毕业生以及近两年内离校未就业毕业生均可报名。

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