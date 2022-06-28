原标题：北京发布30条举措稳就业 因地因企因人精准帮扶

27日，北京市人力资源和社会保障局表示，《北京市稳就业专项行动实施方案》(简称“实施方案”)发布，包括稳定和扩大就业岗位、促进高校毕业生就业、推动创业带动就业、强化技能培训等30条综合举措，通过一揽子纾困帮扶政策和服务，做好稳就业保就业工作。

实施方案提出，北京将通过岗位补贴、创业补贴等进一步支持企业稳岗扩岗，开发疫情防控相关就业岗位，以及围绕一刻钟便民生活圈规划和建设进展开发社区服务性岗位，促进劳动力就地就近就业。

今年，北京地区高校毕业生预计达到26.8万人，比上年增加1.6万人。实施方案提出，今年年底前，对招用毕业年度北京市高校毕业生、签订劳动合同并参加失业保险的企业，每招用一人给予企业1500元人民币一次性扩岗补助。对招用毕业年度高校毕业生的用人单位，给予不超过3年的社会保险补贴。对困难家庭高校毕业生实施“一人一档”“一生一策”精准帮扶。

实施方案提出，北京将进一步推进创业带动就业，强化创业担保贷款政策支持，免收创业担保贷款担保费，减轻企业融资负担。

实施方案提出，北京着力加强重点企业用工服务保障，将“白名单”企业、“专精特新”中小企业以及预警企业、后备企业等纳入重点用工保障服务对象清单，提供“一企一策”用工指导和保障服务。同时，开展企业用工余缺调剂，搭建“共享用工平台”，支持平台企业为餐饮、文旅、会展等受疫情影响企业提供灵活用工岗位；计划把直播电商等领域急需紧缺职业列入2022年人力资源开发目录(3.0版)，为各类用人单位、劳动者、人力资源服务机构、教育培训机构等提供指引。

实施方案还提出，北京将探索数字化监管，更多采取远程监管、非现场监管、大数据共享动态联动监管等方式，减轻企业接受现场检查的负担。实施包容审慎监管，对守法诚信企业“无事不扰”，对轻微违法行为及时改正的企业不予行政处罚，对严重侵害劳动者合法权益的企业依法进行查处。

北京市人力资源和社会保障局表示，下一步，北京将结合疫情防控形势和企业用工实际情况，因地因企因人分类施策、精准帮扶。同时，增强财政、金融、产业、就业等各项政策的集成效应，统筹疫情防控和稳定经济增长。 (记者 杜燕)

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