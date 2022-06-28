编者按：据统计，今年上海高校毕业生共22.7万人，较去年增加2万人，增量为5年来最多。今年春天，新冠疫情卷土重来，高校普遍转入准封闭状态。原本就业的关键时期，节奏被打乱，高校毕业生面临的就业压力空前。他山之石，可以攻玉。一起来听听部分顺利就业的学生怎么说，或许能给正在找工作的你一些触动和灵感。

原标题：在这里追逐职业理想！临港新片区、五个新城成为就业新风向

采访人物：刘兴奥，上海海事大学信息管理与信息系统专业博士毕业生

就业去向：上海电力大学

“在这里读书的六年时光，我切身感受到了临港新片区的快速发展，中运量公交车和氢能公交车的运行，港城新天地和科技城等建筑的落成。”刘兴奥在位于临港的上海海事大学完成了硕士、博士学业，“这里，白天站在中远图书馆里，可以看到塔吊林立；夜晚站在宿舍的阳台上，可以看到灯火通明。”

刘兴奥。上海海事大学供图

“我喜欢去东海边上吹吹海风、看看落日，赤脚走走沙滩，去滴水湖散散步。”刘兴奥眼中的临港颇具诗情画意。毕业之时，他选择了留在临港这片年轻的土地上。

刘兴奥说，临港新片区在快速发展的同时，依然可以保持风景迷人。而他即将入职的上海电力大学，同样位于临港新片区。

采访人物：杨莹，上海海事大学计算机科学与技术专业硕士毕业生

就业去向：上海华大九天信息科技有限公司

临港新片区是国家重点发展的区域，在吸引人才方面，对应届毕业生出台了不少优惠政策。

“有一定的住房补贴，房价相对市区也便宜很多，还有落户政策。”对此，杨莹深有感触。她在这里读完了研究生，同样选择了在这里开启人生的另一阶段，签约上海华大九天信息科技有限公司。

杨莹。上海海事大学供图

杨莹说，临港离市中心比较远，很安静，但基础设施很完善，还有滴水湖、天文馆等景点，生活环境不错。“房租、饮食的开销都相对低一点，生活成本不高，总的来说，这是一个宜居宜业的地方。”

采访人物：马越，华东理工大学信息与计算科学专业本科毕业生

就业去向：上汽大众汽车有限公司

考研失利、错过秋招、求职碰壁……前段时间，马越的经历有点“惨”。“临近毕业，不像有些‘offer达人’可以随心挑选喜欢的工作，我面临的则是疫情之下在心态方面更为严苛的考验。”

马越。华东理工大学供图

身处异乡，考研失利，求职不顺，疫情暴发，在马越的心里，学校和学院就是她最坚实的后盾。于是，她向老师反馈情况，讲述了自己的求职经历、工作意向等，学院老师即刻将她的情况与学校就业指导中心负责老师进行了沟通，希望可以通过学校途径推荐合适的单位。很快，马越接到了两家公司的面试电话。

“在感叹老师效率之高的同时，我也重新振作起来投身于面试准备中。”马越说，“之后就是走相应的流程，最终在4月中旬，我收到了位于嘉定新城地区的上汽大众发来的录用offer，并且成功签约数字化方向岗位。”

在华东理工大学，相较往年，线上咨询、办理面向“五个新城”就业的毕业生多了不少。“新城的发展空间更大”“人才政策好，就业能落户”“产业更集聚，专业更对口”“新城房价更低”……毕业生选择新城的原因不尽相同，但“五个新城”对毕业生的吸引力无疑提升了不少。

采访人物：戚家乐，华东理工大学材料科学与工程专业硕士毕业生

就业去向：上汽大众汽车有限公司

“选择大众，选择嘉定，我是经过深思熟虑的。”戚家乐说，确定不再继续攻读博士学位后，就开始思考就业问题，“毕业后的第一份工作对于我，可以说是未来几十年职业生涯的基石，马虎不得也大意不得。摆在面前的第一个问题便是对行业、企业的选择，这一选择要结合自己的专业特长、个人兴趣还有行业发展趋势，再考虑企业和地点之后规划出大致的选择范围，这就迈出了找工作的第一步。”

戚家乐。华东理工大学供图

“上汽大众这个平台能让我更好地提升自己。另外，嘉定的地理位置也是我很看好的一点。作为苏州和上海两个城市连接地带，也是政府全力支持的五个新城之一。五个新城的产业目标之一就是要打造制造业标杆，大众也在大力发展电车，我觉得未来在嘉定、在大众，发展前景会很不错。”对于自己的选择，戚家乐很满意。

当戚家乐看到五个新城和临港新片区落户新政后，他很高兴。“这个政策是信号，意味着五个新城和临港开始‘抢人’了，有发展前景，才能让我们年轻人更好地扎根在这里，有不断奋斗的动力。”（唐小丽）

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