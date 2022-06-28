近年来，河南省汝阳县坚持把人民健康放在优先发展的战略地位，结合县域内“深山区多，群众看病跑得远、不方便”的实际，抓住工业和信息化部定点帮扶机遇，借助其信息化资源优势，大力发展以“互联网医院”为主要内容的远程医疗体系，完善分级诊疗制度，探索出“互联网+医疗”健康帮扶模式，走出了一条弥补城乡医疗资源差距、方便山区群众就近诊疗的精准医疗服务之路，基本实现了“健康进家庭、小病在乡村、大病到医院、康复回基层、90%病人就医不出县”的医改目标，被授予全国“互联网+健康扶贫”试点县，获得全国“2019年中国民生示范工程”称号，入选“2020全球最佳减贫案例”。

一、背景

汝阳县地处豫西伏牛山区、北汝河上游，总面积1332平方公里，辖8镇5乡，220个行政村（社区），总人口52万，共有贫困村78个，建档立卡贫困人口13759户54026人，因病致贫3965户17201人，因病致贫率31.84%。在定点帮扶单位——工业和信息化部的大力支持下，2020年2月，汝阳县脱贫摘帽，退出贫困县序列。

汝阳地势呈“七山二陵一分川”分布，13个乡镇中，7个乡镇位于南部偏远山区，最远的靳村乡距离县城33公里。山区群众进城看病，只能坐早晚的班车，加上在医院挂号、取药，来来回回至少需要一天的时间。为了解决汝阳群众“看病难”问题，降低因病致贫返贫比率，汝阳县委、县政府想了很多办法、做了很多探索。2017年3月，在河南科技大学第一附属医院的帮助下，在刘店镇红里村安装运行了利用视频问诊的第一个“互联网医院”。在卫生室里，村医对一些疑难杂症，通过“互联网医院”预约河南科技大学第一附属医院的在线医生视频问诊，在线医生开出处方并提出后续治疗建议。这种“新鲜、高效、便捷”的诊疗模式使山区群众享受到“看病不出村，专家就在家门口”的医疗服务，吸引了周边乡镇患者慕名问诊，受到广大群众的一致好评。虽然刘店镇红里村位于汝阳和汝州交界处，地理位置偏远，但“互联网医院”运营后，日门诊量却高达70余人。

看到远程诊疗的成效后，汝阳县多次与河南科技大学第一附属医院协商洽谈，决定将“互联网医院”建设列为“书记工程”。按照“分期分批”原则，在县、乡、村三级医疗机构全面建立、全面推广。早在2014年，工业和信息化部就开始帮助汝阳县创建“宽带中原示范县”，2017年已达到“全县行政村光纤通达率100%，城市家庭20Mbps及以上宽带接入能力100%，农村家庭12Mbps及以上宽带接入能力100%”的宽带中原示范县建设任务，为“互联网医院”的全面推广提供了有效支撑。到2017年底，全县共建成“互联网医院”236个，实现了三级医疗网点全覆盖。

2019年，为了充分发挥“互联网医院”作用，最大限度普惠百姓，又投资2300万元，建成了便捷高效、信息共享的汝阳县“互联网+健康帮扶”信息平台。该信息平台涵盖了县域居民全生命周期的所有健康数据，对县域54026名贫困人口致病原因运用大数据进行了详细的分析统计，制定了“一户一策”的健康帮扶方案，为汝阳打赢脱贫攻坚战做出了突出贡献，被河南省脱贫攻坚领导小组通报表彰。

没有全民健康就没有全面小康，为巩固拓展健康扶贫成果，全力助推乡村振兴，提升全民健康水平，探索改善农村人口健康管理模式。2021年4月，汝阳县人民医院与北京心联乔治心脏健康研究所合作创办的汝阳农村健康研究所揭牌成立。研究所通过对2015年至2020年汝阳居民死因数据分析，为汝阳县全民健康管理体系决策提供科学依据。研究所还建设科研信息化平台，联合健康研究、数据挖掘、人工智能，打造大数据支持下的汝阳医疗卫生服务新模式；通过线上线下相结合的方式对医务人员进行临床科研专题培训，积极培养基层临床研究人员，提升农村医疗健康领域科研和临床研究管理水平；积极参加临床研究项目运营工作，培养管理人才。

截至目前，研究所参与的临床研究管理工作已经辐射到省内外32个市县医院，其中包括上海市第一人民医院、宁夏医科大学总医院等。该所还将建设健康数据平台，建立健全全民健康档案，总结县域居民的健康问题并制定应对之策，逐步改善县域居民的健康状况，引入更多健康产业和智能信息化科技企业，开发疾病智能诊断、治疗和健康管理产品，依托全人口全方位全生命周期的健康大数据，实现“以防为主，防治结合”的医防融合新模式，全面助力乡村振兴书写中国“农村健康管理模式”的新篇章。

二、做法

（一）做优平台，建立远程医疗服务体系。建设提升远程医疗服务网络，为实现远程诊疗奠定坚实基础。

建设“互联网医院”。借助“宽带中原示范县”优势和工信部对口帮扶机遇，与河南科技大学第一附属医院建立深度合作关系，对全县各村卫生室的网络设施进行重新搭建，建设“远程诊疗”点236个，实现县、乡、村三级医疗机构全覆盖。对接洛阳市三级医院10余家，补充扩大县级“互联网医院”资源。推动北京安贞医院“国家级标准化心血管诊疗中心”落户汝阳开展帮建，实现国家、省、市、县、乡、村六级诊疗网络互联互通。依托远程医疗平台，建立远程医疗政策管理、医疗服务和信息技术三个体系，共享区域内优质医疗资源。“互联网医院”运行以来，累计接诊患者5万余人次，为群众节省资金3750余万元，百姓就医满意度获得感大幅提升。

搭建统一配药平台。针对诊疗人数日益增加、村卫生室原有药品不能满足“互联网医院”诊疗需求的问题，县级设立统一的药品监管配送中心，对药品实行统一管理和采购配送，确保村卫生室的国家基本药物不低于200种，满足基层群众基本用药需求。对于个别病种特殊需求的药物，协调药品供应商集中统一配送，保障“互联网医院”用药的及时供应。

构建全民健康信息平台。围绕“便民、助医、辅政”目标，建立便捷高效、信息共享的汝阳县“全民健康信息平台”，全县居民全生命周期的所有健康数据都能够在平台上显示。平台建立开放共享的影像、心电、病理诊断等中心，能够实时对县域居民全生命周期的健康状况和诊疗资料进行管理、分析、共享，真正做到了“让信息多跑路、让群众少跑腿”。同时，研发推广“汝阳互联网医院”手机APP，搭建微信医院平台，使得“挂号不出门，就诊少等待，缴费零排队，报告手机查”更为便利。

（二）做强基础，提升县域医疗服务能力。坚持制度建设、硬件改善、队伍建设多点发力，构建优质高效的县域医疗卫生服务体系。

着力打造紧密型县域医共体。出台《关于印发紧密型县域医疗卫生共同体建设实施方案（试行）的通知》，建立以县人民医院为龙头，县中医院、县妇幼保健院和15个乡镇卫生院为成员的汝阳县紧密型医共体，成立急诊急救、临床检验等8个医疗质控小组，对医共体成员单位的医疗质量、医疗技术及业务知识培训进行统一指导管理，有效改善城乡医疗资源分配不均现状。

着力改善县域医疗基础设施。大力实施卫生基础设施建设和服务能力提升，投资12.5亿元实施县人民医院新院区建设，完成国家标准化心血管病诊疗中心及省市重点专科建设，成为全省县级三级综合医院；投资近亿元开展妇幼保健院整体搬迁，成功创建为二级妇幼保健院；投资1.2亿元提升改造中医院，中医药事业得到长足发展；投资3150万元对15个乡镇卫生院进行服务能力提升，为5个山区乡镇卫生院购置了彩超、DR等诊疗设备；投资3800万元对村卫生室进行标准化建设，实现所有村卫生室产权归集体所有、房屋面积达到省定标准、内部设施统一配备的目标。

着力加强乡村医疗卫生队伍建设。开展市、县医院对基层医疗机构对口帮扶工作，以专家坐诊日、专家手术日、专家到基层医院患者随访日等特定服务日和服务项目为载体，帮助基层医院提高医技能力和管理水平。在县、乡级医疗机构开展等额对调，县级医院选派业务骨干到乡镇卫生院帮扶指导，乡镇卫生院上派人员到县级医院进修执业，不断提高乡级医生医疗技术水平。针对村级医疗卫生人才不足问题，建立“后备人才库”进行调剂，探索开展村医“乡聘村用”改革，逐步实行乡村医疗卫生服务管理一体化。

（三）做实保障，推动医改工作提质增效。探索建立远程医疗保障体系，推动优质医疗卫生资源向基层下沉，实现患者从“一跑几天”到“20分钟拿药”的转变。

健全医疗卫生分级服务体系。以“互联网医院”平台为纽带，建立市级医院、县级医院、乡镇卫生院和村卫生室分工协作、各负其责的服务模式，进一步打通市县乡村四级医疗机构优质医疗资源双向流动渠道。建立远程诊疗值班制度，市级医院每天在线医生达50余名，三家县级公立医院每天坐诊医生达10余名。村医遇到疑难病例，可通过网络医院平台向县级医院申请会诊，也可以转诊至市级医院在线坐诊医生，对于急重患者可通过绿色通道及时安排专家会诊。

完善家庭医生签约服务体系。将全县以行政村为单位分为若干服务区，组建由县级医院、乡镇卫生院、乡村医生等组成的家庭医生服务团队236个，直接与居民签订服务协议。将日常医疗管理纳入家庭医生签约服务内容，初步建立急慢分治医疗体系。目前，全县家庭医生共签约农村人口42.2万人，覆盖率99.8%。同时，投资2400万元实施“行走的医院”项目，为全县204个村卫生室配备全科医生助诊包，医生可在群众家中进行彩超、心电、血氧等二十四项检查，结果实时上传至上级医院互联网远程门诊，接受专家在线诊断，推动基层医生服务模式由“疾病治疗为主”向“卫生健康服务为主”转变。

建立科学有效考评体系。改变村医传统收入分配模式，制定公共卫生服务项目绩效评价（考核）方案，明确各基层医疗机构、专业公卫机构项目的公共卫生补助标准、测算依据及绩效考核等。根据村医基本公共卫生服务、家庭医生签约服务、基本药物零差率销售服务情况，统一核发工资。根据目前标准，基本药物零差率销售补助10元/人；公卫补助35元/人；家庭医生签约服务补助14.4元/人，能够保障村医工资不低于4000元/月，彻底扭转了过去“个体行医、逐利经营”的现象，村级医疗卫生机构的公益性进一步增强。

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(责编：曹淼、李源)