原标题：6月30日前，别忘做一件事，关系你钱袋子！

2021年度个税汇算临近尾声，6月30日即将截止。还没有退税或补税的，要抓紧办理了。

6月30日前完成个税汇算

2021年度个税汇算的时间为2022年3月1日至6月30日。

所谓个税年度汇算，就是“合并全年收入，按年计算税款”，然后多退少补。也就是将工资薪金、劳务报酬、稿酬、特许权使用费4项所得合并为“综合所得”，按年计算个税。

3月以来，个税退税一度登上微博热搜，但也有不少并不心急的人选择等到6月再办理个税年度汇算。

随着截止日期临近，多地税务部门也通过发送短信、拨打电话等方式来提醒纳税人尽快完成个税汇算，以免错失退税红利或者产生涉税风险。

“尊敬的纳税人您好！经系统测算您可能存在2021年度个人所得税综合所得汇算退税，请您及时下载登陆个人所得税APP，并于2022年6月30日前完成汇算申报工作。”在收到提醒短信后，一位网友成功退税500多元。

务必及时补税 否则后果严重

有退税的，也有要补税的，而拖到最后几天再办理个税汇算的，往往是需要补税的人。

曾在一家互联网大厂工作的小溪(化名)对中新财经表示，今年自己需要补税十几万元，准备在6月29日办理，最近税务部门已经发送了很多短信，还专门打电话提醒不要忘记了补税，同时讲了一堆逾期的严重后果。

税务部门发送的短信。受访者供图

如果纳税人在纳税年度内取得的综合所得收入超过12万元且需要补税金额超过400元的，那就需要办理补税。如果在汇算结束后仍未足额补缴税款，将面临被追缴税款、加收滞纳金并处罚款等后果。

最近，就有人被罚了。

近期，浙江省杭州市税务局稽查局根据群众举报，立案查处了蓝某某未依法办理个人所得税综合所得汇算清缴案件。经查，蓝某某未依法办理2020年度个人所得税综合所得汇算清缴，少缴个人所得税2.44万元。税务部门对其立案检查后，蓝某某主动申报补缴了部分税款。杭州市税务局稽查局对蓝某某追缴税款、加收滞纳金并处罚款共计4.67万元。

杭州市税务局有关负责人提醒广大纳税人，要依法依规办理个人所得税综合所得汇算清缴，需要补税的纳税人应在法定期限内办理申报并补缴税款。对不依法办理个人所得税综合所得汇算清缴的，除依法追缴税款、滞纳金并处罚款外，还将在其《个人所得税纳税记录》上进行标注，纳入税收监管重点人员名单，对其以后3个纳税年度申报情况加强审核。

个税资料图。中新网记者 李金磊 摄

别信“退税秘笈” 不要虚假申报

在办理个税年度汇算的时候，纳税人一定要诚实办理，不要为了退税或者少缴税而进行虚假申报，尤其是不要相信网络“退税秘笈”。对于这种虚假申报，火眼金睛的税务部门是很容易发现的。

最近就有人因为虚假申报而被查处。

根据辽宁省沈阳市税务局通报，24岁的徐某，在自身尚无子女不符合子女教育专项附加扣除填报条件的情况下，听信网络所谓“退税秘笈”，将一名出生于2011年的外地亲属子女作为自己的子女，虚假填报了子女教育专项附加扣除。在税务部门提醒后，徐某按规定更正了申报，并补缴了税款。

厦门市税务部门发现纳税人刘某在仅取得单位内部培训证书、不符合职业资格继续教育专项附加扣除填报条件的情况下，错误填报了每年3600元的职业资格继续教育专项附加扣除。该纳税人在父母健在但不满足赡养老人专项附加扣除填报条件的情况下，仍将祖父母添加为被赡养老人填报专项附加扣除。经税务机关提醒，刘某承认错误并已按规定更正申报。

你办理个税汇算了吗？退税还是补税？(记者 李金磊)

(责编：周志华(实习生)、袁勃)