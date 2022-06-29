本报记者 李嘉宝

近日，在江苏省连云港中哈物流基地，大型机械正在往中欧班列装载出境集装箱。

王 春摄（人民图片）

据中国海关总署近日发布的数据，2022年前5个月，中国货物贸易进出口总值16.04万亿元人民币，比去年同期增长8.3%。其中，5月当月进出口同比、环比增速均有所回升，分别增长9.6%、9.2%。

亮眼的外贸成绩单离不开跨境物流的畅通。当前，面对新冠肺炎疫情、地缘政治冲突等多重风险挑战，不少从事跨境物流行业的海外华商正化危为机，开足马力抢抓商机，为畅通中外物流、促进经贸合作贡献“侨”力量。

市场需求依旧旺盛

“今年以来，中国外贸稳健复苏。这段时间，公司的跨境物流业务也是稳中有升，一季度超额15%完成了既定目标。”意大利华商、易赛法斯特国际电商物流公司经理冯亚斌告诉本报记者，“尽管疫情等其他因素产生了一些负面影响，但中欧市场的双向需求依旧旺盛，极大提振了我的信心。”

日用品、服装、小家电、智能家居用品等“中国制造”在欧洲市场广受欢迎，来自欧洲的红酒、奶粉、橄榄油、化妆品等则在中国受到消费者的青睐。看到商机的冯亚斌风风火火地忙了起来。“现在，线上消费更加火爆，中国跨境电商加速出海，仓储和运输需求日益扩大，新机遇令人振奋。”他说。

“中国与俄罗斯、哈萨克斯坦等国之间的物流业务稳定复苏。”俄罗斯华商、全民时代（北京）国际物流有限公司总经理郑海洋介绍，公司主要将俄罗斯、哈萨克斯坦的木材、粮食等大宗商品运往中国市场，同时将中国汽车零部件、电子产品等运往中亚及欧洲市场。

法国福建商会会长蔡国伟一直深耕中非、中欧间的跨境物流，他同样看好跨境电商行业的机遇和前景。“福建外贸企业、电商企业众多。最近，我正在家乡福建石狮筹备建立一座跨境电商城，计划打造集国际贸易、跨境电商、商品展示、洽谈交易、仓储物流为一体的综合体，为更多福建中小企业产品‘走出去’做好服务。”

中欧联邦物流（Easy2go）是爱尔兰一家小有名气的华人物流企业。2020年4月，该公司曾与爱尔兰政府部门签署物流供应商合同，24小时内完成了25架医疗防护用品包机运输。公司执行董事林燕表示，中爱、中欧之间跨境物流潜力巨大，华人物流企业在当地树立起了勤劳、有担当的良好形象，又有语言优势，可以抓住机遇，为中外客户提供多样化服务。

中欧班列彰显韧性

对从事中欧跨境物流行业的海外华商来说，中欧班列是最值得信赖的“伙伴”。蔡国伟说：“中欧班列充分发挥了在时效、运能、安全性、性价比等方面的比较优势，成为中国与沿线亚欧国家开展陆路货运的一条重要通道。”

经阿拉山口—多斯特克铁路口岸出境，途经哈萨克斯坦等中亚国家到达欧洲，是郑海洋的公司最常走的一条中欧班列运输线。

“比海运速度快、比空运成本低——中欧班列的优势十分显著。尤其是疫情期间，中欧班列展现出强大的韧性，对畅通中欧物流‘大动脉’意义重大。”郑海洋说，目前，公司每月都有6至10列“粮食班列”、10至15列“木材班列”经阿拉山口入境，运抵重庆、浙江、安徽等省市。

“寻求更多运输方式以降低成本和风险，是物流行业的首要议题。中欧班列的高性价比与安全稳定很受欢迎。”林燕说。

呼啸奔驰的中欧班列，不仅运力逆势上扬，服务也在不断提升。2021年下半年，跨境电商B2B出口监管试点在全国海关正式复制推广，配套政策不断完善。多趟跨境电商专列开通并常态化开行，实现了“中欧班列”与跨境电商模式融合，冯亚斌常用的“义新欧”专线也在其中。

“‘9710跨境电商B2B直接出口’、‘9810跨境电商出口海外仓’等业务落地，‘无票免税’等优惠政策的实施，大大提升了通关便利化水平，对跨境物流从业者来说是一大利好。”冯亚斌说。

为保障中欧班列快速通关，阿拉山口海关为跨境电商包裹运输搭建绿色通道，提供“7×24 小时”全程优先通关服务，实行“网上受理、远程办公”通关模式等，令郑海洋连连称赞。“便利化的通关模式大大缩短了所用时间，增加了口岸吞吐量，提升了中欧班列的运力。尤其是异地通关等人性化服务，给物流企业提供了极大的便利，也进一步降低了企业成本。”

建海外仓成新热点

在跨境电商迅猛发展的当下，海外仓成为物流业发展一大趋势。

“海外消费者在电商平台下单中国商品，货物由位于当地的海外仓发出，取代了从国内发货的传统方式。仅需几天时间，消费者就可收到商品。”冯亚斌介绍，目前他的公司已经在中国浙江义乌建立了仓库，并在意大利罗马建立了海外仓。从采购、出口退税、代理进口报关、海外仓储、整合本地物流发货，海外仓为中国企业提供了一整套国际物流方案，不仅降低了成本，还大大提高了配送效率。

郑海洋的公司也已经在德国、俄罗斯分别建起面积超过1万平方米的海外仓。“从事跨境物流行业的海外华商具有联通中外的天然优势。通过建立海外仓，我们可以利用自己的资源优势和业务网络，助力中国企业解决在海外市场‘最后一公里’配送问题，还能帮助客户企业做好产品查验工作、解决各类异常问题等，帮他们在海外市场树立起良好的品牌形象。”

“疫情发生后，由于商务往来受阻、物流费用大幅上升，公司业务一度减少甚至停滞。但是，市场需求并未消失，客户在时效性、安全性等方面，对跨境物流企业提出了更高的要求。”蔡国伟说，我们计划在重要节点城市建立物流中转仓和海外仓，打通物流上下游企业，保障货物满仓率和周转速度，提高物流服务效率。

“‘一带一路’倡导共商、共建、共享，这也应是跨境物流发展的指导思路。”郑海洋表示，海外仓的一大优势是促进了资源整合。当前，中外跨境物流还存在货物分散、去回程不均衡等问题，应当探索建立更多促进资源整合的方式方法，进一步提升跨境物流的效率，为中外经贸合作打通经脉。

(责编：周志华(实习生)、袁勃)