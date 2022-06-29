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“时光酿造美好”2022毕业季主题活动

青春面孔，青春力量！

2022年06月29日07:47 | 来源：人民网
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正值2022年毕业季，又一届高校毕业生即将开启人生新征程，迈向社会大舞台。人民网携手金沙酒业推出“时光酿造美好”毕业季主题活动，关注处于人生十字路口的高校毕业生群体，邀请“过来人”回答他们的青春之问。

同时，活动邀请知名摄影师肖全执镜，走进北京、广州等城市近30所高校，将镜头对准2022年毕业生群体，通过100张青春面孔记录他们即将迈入社会的本真的状态，透过照片了解毕业生的奋斗姿态与青春力量！

点击图片查看更多毕业人像摄影作品

高校毕业生是国家发展的接力者，是未来建设的主力军。引领这些正处在人生十字路口上的青年人成为美好生活奋斗者，是实现时代美好、家国美好、未来美好的要旨。

一张张照片将青春的美好瞬间定格成永恒，同时映照了2022毕业生的人生宣言：“活在盛世，不负重任”“不忘法律人的初心，保持中正的精神”“德艺双馨，继往开来”“恰同学少年风华正茂，愿乘风破浪，扬帆起航”......

在这一届高校毕业生中，大多数出生于2000年，近距离接触“千禧一代”，他们活力十足，自信满满，未来可期。

由此启航，逐梦远方。为了美好的生活，奋斗吧！

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(责编：曹淼、李源)

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