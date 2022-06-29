岳德亮、郭雨祺、王聿昊

原标题：走进县城看发展|浙江德清：“小县城”闯出产业发展新天地

联合国全球地理信息知识与创新中心成功落地、民宿发展经验从制定标准到发挥引领作用、居民致富途径多元丰富……位于长三角腹地、太湖南岸的浙江省湖州市德清县，正在以改革为动力、创新为牵引，实现从“量的积累”到“质的跃升”的县域实力之变。

图为莫干山镇劳岭村风貌。新华社发（德清县新闻中心供图）

创新引领持续扩大产业群

5月20日，联合国全球地理信息知识与创新中心成立仪式以线上方式举行。该中心是联合国在华设立的首个直属专门机构，隶属于联合国经济与社会事务部，驻湖州德清。

11年前，当时的浙江省测绘与地理信息局与德清县签约，双方启动建设地理信息产业园。“从无到有”的地理信息产业使德清实现了从“区域关注”到“行业瞩目”的转变。

在联合国全球地理信息知识与创新中心周边，50多幢产业大楼鳞次栉比。截至目前，德清县地理信息产业营业收入已达250亿元，相关企业已超过400家。

凭借坚持原始创新，浙江我武生物科技股份有限公司从2007年至今（2020年除外），每年保持20%至30%的销售增长。

公司投资者关系总监童金玲说：“目前我们的产品主要涉及过敏性疾病诊断和治疗领域，在国内达到领先水平，带动了一批上下游企业。”

德清县委书记敖煜新说，德清县持续强化创新驱动牵引，创新发展动能加速集聚，为区域经济高质量发展提供有力支撑。“去年，我们县还获得了浙江省首批科技创新工作最高荣誉——‘科技创新鼎’。”

优美生态不断积聚新势能

毕业于中国美术学院设计专业的德清姑娘姚荪芳在杭州工作多年后，毅然回到家乡莫干山镇高峰村，自己动手设计，将父亲10多年前建起的老宅改造成了主题民宿“弥宫”。

“这里背靠莫干山，不远处有马场，随手一拍就是好风景。”姚荪芳说，复工一个月以来，民宿已接办两场婚礼、一场求婚仪式。

5月28日，一对新人在主题民宿“弥宫”举办婚礼。新华社记者 岳德亮 摄

2007年，来自非洲的Grant Horsfield（中文名高天成）在莫干山镇劳岭村开设了名叫“裸心乡”的民宿，吸引不少年轻人前来体验。

随即，来自法国、俄罗斯等10多个国家的投资人前来开设民宿。不少本地人在农村集体经营性建设用地入市等改革的支持下，也纷纷投入民宿创业热潮。

“目前，莫干山镇有民宿800多家。”德清县文广旅体局局长朱海平说，这里从产品设计到供应，再到管家培训，形成了完整的产业链。

下渚湖湿地、上渚山奇幻谷、蠡山沄居度假村……一个个曾经的野外，如今华丽转身为旅游度假热点目的地。

“这背后是‘绿水青山就是金山银山’理念的实践，全域美丽释放生态红利。”浙江谋皮环保科技有限公司副总经理傅如学说。

钢材加工厂起家的他，很早就认识到高污染高耗能不是长久之计，低碳环保是必由之路。2014年起，他开始研发革新钢材氧化皮处理工艺。

“当时自己心里没底，同行更不看好。7年间投入研发经费2亿多元，终于在去年成功攻克传统化学酸洗污染重的难题。新研发的MEC工业化量产机组处理热轧钢材表面氧化物的效率和成品质量与传统酸洗相当，但处理成本降低10%至20%，产品应用前景广阔。”傅如学说。

矿山复绿“共富田”，村民“变”股东

“我们这里以前是矿场，村民们就在家门口开采石矿。”洛舍镇东衡村党委书记章顺龙说，但是“破坏式发展就是‘吃掉子孙的饭’”。

果断关停所有矿场，东衡村实施全村土地整治，矿场变成土地资源，废弃矿山和宅基地复垦、集体经营性建设用地入市的结余资金，全部投入村集体企业的建设和发展。

东衡村钢琴众创园吸引了40多家钢琴制造及相关零配件生产企业入驻，仅众创园厂房出租每年就为村集体贡献2000万元。

6月21日，东衡村钢琴众创园的工人在为钢琴挂弦。新华社记者 王聿昊 摄

东衡村党委委员杨建伟说，目前已有2900多个村民成了村集体的“股东”，去年村民年人均纯收入4.6万多元。

“多少篮？好的，你下午两点来拿吧。”在下渚湖街道上杨村，57岁的种植户饶刚正在承包的50亩杨梅林里忙碌，口袋里的手机不时响起。“现在收成一年比一年好，杨梅成了我们家的‘黄金果’。”

曾经的上杨村，放炮开矿是一些村民的主业，村里空气污染严重，一些村民的房屋都被震裂了。痛定思痛，上杨村关闭矿山，复绿美化。环境美了，项目也来了。

去年，上杨村成立了村集体企业德清禺溪旅游发展有限公司，300多户村民每户投资2万元“入股”，当年每户就拿到了股金10%的分红。饶刚不仅是杨梅种植户，也是村集体企业的“股东”，还是村里新引进项目天际森谷山野度假区的员工。

“现在大部分村民的收入更加多元了，有入股村集体企业的分红，有土地山林流转的分红，有就近就业的工资收入。”上杨村党总支书记王方明说，“户户是股东，家家有收益，是我们保底共富的新路径。”

去年，德清县城乡居民收入比缩小到1.61:1。（记者岳德亮、郭雨祺、王聿昊）

(责编：杨曦、初梓瑞)