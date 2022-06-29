“ESG 既是人类可持续发展的新路径，也是理解企业面临的机遇和风险的独特视角，而科技创新则是ESG问题的终极解决方案。”6月28日，高瓴创始人张磊在第二届新浪财经·ESG全球领导者峰会“中国企业提升 ESG 竞争力的创新实践”主题演讲中如是说。

高瓴创始人张磊。（受访者供图）

在演讲中，张磊表示，希望通过可持续性的价值投资，发现好的科技、解决方案与商业模式，然后以资本、人才、运营、资源、技术等方式为企业提供全方位深度赋能，持续释放其对经济、社会、环境的正向价值。

在张磊看来，ESG 既是人类可持续发展的新路径，也是理解企业面临的机遇和风险的独特视角。而科技创新则是ESG问题的终极解决方案。通过科技创新与ESG的结合，企业可以找到新的增长点，创造新的发展机遇。“以保护生物多样性为例，传统畜牧业对牧场和耕地的需求是导致森林砍伐的重要诱因，它会导致温室气体排放增加、生物多样性减少等问题。而合成生物学技术可以降低畜牧业养殖过程中带来的环境资源压力，在保障和提升人们的饮食健康基础上，提升畜牧业的效率，减少对生物多样性的潜在破坏。可以说，ESG 理念指导下的科技创新，催化了合成生物学技术较快落地，迎来了历史性的发展机遇，同时也促成了ESG范畴下的环境与社会问题的解决。”

张磊指出，在ESG逐渐成为企业家共识的背景下，VC/PE机构大有可为。“高瓴成立伊始就将绿色可持续发展视为我们长期主义投资的重要考量标准之一。公司内部设立了ESG专门委员会，向员工、被投企业和其他利益相关方大力倡导ESG文化；通过在有关项目投资策略和投资全流程中合理纳入ESG和气候变化相关考量，我们希望把‘碳中和’的价值诉求积极传递给被投企业，倡导推动低碳转型。”

“我们始终相信科学技术在解决关键问题、创造商业价值、推动社会进步中发挥的重要作用。在这个过程中，我们需要做的是发现通过科技创新和商业模式创新解决关键问题的优秀企业，坚持陪伴他们成长。以农业科技为例，数字农业是一个覆盖农业、环境、气候、大数据等多个领域的交叉学科，壁垒较高，需要具有综合研究能力的专业团队多年的积累和深耕，而且我国智慧农业的发展尚在初始阶段，具备相关背景的创业者稀缺。”张磊说。

他介绍，高瓴在早期阶段投资了一家农业科技公司，公司基于机器学习打造了智慧种植服务和农业管理一体化综合平台，有效提升作物产量以及对气候变化的适应能力。在农业科技方兴未艾的关键窗口期，农业数字化、智能化需要大量基础设施投入，让农业生产变成可感知、可计算、可控制，因此数字化、智能化的农业基础设施将是未来农业现代化、低碳化的有益尝试。

“高瓴从第一天起就在支持和陪伴创业者，通过科技创新寻找社会和经济的可持续发展解决方案。我们希望充分利用自身的创新基因和DVC（深度价值创造）体系，陪伴企业迈过创新的‘死亡谷’，成为企业践行ESG道路上的共创伙伴，做推动绿色高质量发展以及产业生态整体繁荣的连接器、催化剂和加速器。”张磊表示。

(责编：董童、李源)